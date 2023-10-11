Tekan Inflasi Daerah, Pj Gubernur Sumsel Tinjau Operasi Pasar di Kabupaten OKI

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni tinjau operasi pasar di OKI dan serahkan bantuan kepada warga. (Foto: dok Pemprov Sumsel)

PALEMBANG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni serius dalam menekan inflasi di wilayahnya. Salah satunya dengan meninjau langsung operasi pasar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Rabu (11/10/2023). Operasi pasar ini diselenggarakan di Lapangan Sepak Bola Segitiga Mas, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan.

BACA JUGA: Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Tinjau Langsung Lokasi Karhutla

Fatoni menegaskan dirinya diberikan lima atensi khusus oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada), menurunkan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Operasi pasar pagi ini merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi daerah," kata Fatoni.

Ia berharap operasi pasar ini dapat tepat sasaran sehingga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang menerima. Ia juga meminta agar daerah lainnya segera menggelar operasi pasar seperti dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten OKI.

"Pemda juga melakukan langkah strategis termasuk pasar murah agar masyarakat bisa terbantu. Terima kasih untuk TPID OKI yang telah bekerja dalam pengendalian inflasi daerah," tuturnya.

Kunjungan Fatoni bersama ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni disambut antusias oleh warga. Dalam kegiatan ini, Fatoni juga secara langsung menyerahkan bantuan sembako berupa beras, minyak dan sayuran secara simbolis kepada warga.

Melalui kesempatan ini, Fatoni juga meninjau stan pelayanan umum, seperti Bank Sumsel dan BPJS. Sejumlah warga menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Pemerintah yang telah menggelar pasar murah.