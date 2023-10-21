Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Startup dan Perusahaan Teratas di Wilayah Palestina

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |14:25 WIB
10 Startup dan Perusahaan Teratas di Wilayah Palestina
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Deretan startup dan perusahaan teratas di wilayah Palestina menarik untuk diulas. Sebagai informasi Palestina adalah pasar negara berkembang, dan teknologi memainkan peran yang lebih besar setiap hari dalam menyelesaikan berbagai jenis masalah

Untuk itu ada beberapa perusahaan Startup yang melakukan investasi di Palestina. Beberapa perusahaan teknologi ini memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi Palestina.

Berikut startup dan perusahaan teratas di wilayah Palestina:

1. Gamiphy

Gamiphy, sebuah platform pertumbuhan ritel yang membantu merek ritel online meningkatkan pengalaman pelanggan mereka melalui program loyalitas, gamifikasi, dan personalisasi, adalah salah satu startup di sektor teknologi Palestina yang kecil namun sedang berkembang dan berada di ambang kesuksesan besar.

2. Amalwork

AMAL adalah solusi manajemen perangkat lunak SAAS untuk tenaga kerja industri konstruksi. Lahir dari pengalaman 15 TAHUN di Industri Konstruksi dan Pengembangan Perangkat Lunak.

3. Microbusiness

Startup ini menawarkan opsi baru untuk Bisnis Mikro di industri berbasis Layanan, alternatif dari Quickbooks dan tanda terima cetak, mereka dapat menggunakan aplikasi seluler untuk mengobrol dengan asisten keuangan dan akan menerbitkan penawaran harga, faktur, dan tanda terima untuk mereka secara otomatis dan mengirimkannya ke klien dan vendor mereka sebagai SMS.

