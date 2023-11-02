Advertisement
HOME FINANCE

Raih Penghargaan di Jambore PR Indonesia 2023, Ini Dia yang Dilakukan PT Pegadaian

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:57 WIB
Raih Penghargaan di Jambore PR Indonesia 2023, Ini Dia yang Dilakukan PT Pegadaian
Pegadaian raih penghargaan Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) (Foto: Dok Pegadaian)
Yogyakarta - PT Pegadaian kembali meraih penghargaan di ajang Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) Ke-9 Tahun 2023 yang digelar di Yogyakarta (27/10/2023). Perhelatan tersebut merupakan ajang apresiasi bagi Insan Public Relations Indonesia, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan strategi, program dan pencapaian dalam pengelolaan komunikasi korporat dan instansi.

Dalam acara yang bertajuk Harmoni Komunikasi Untuk Negeri ini, Pegadaian melalui Sekretaris Perusahaan Yudi Sadono mendapatkan penghargaan Corporate Secretary Terpopuler di Media Sosial pada Kategori Anak Usaha BUMN berdasarkan penilaian salah satu lembaga konsultan media monitoring. Yudi menyampaikan, bahwa jajaran komunikasi perusahaan PT Pegadaian terus berbenah dan beradaptasi dengan perkembangan organisasi dan zaman yang terus berubah.

“Saat ini komunikasi digital menjadi hal penting yang melekat pada semua organisasi. Beberapa kanal komunikasi digital yang dimiliki Pegadaian seperti website, portal, media sosial, maupun aplikasi Pegadaian Digital terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu kami terus adaptif terhadap dinamika perubahan yang terjadi, dan terjun langsung untuk berperan dalam implementasinya. Di era disrupsi seperti saat ini, hanya perusahaan yang adaptif lah yang mampu bertahan, bahkan terus bertumbuh secara berkelanjutan,” tuturnya. .

Pada ajang bergengsi tersebut, Corporate Communication Specialist PT Pegadaian, Yolanda Anindita Vidia juga berhasil meraih penghargaan Gold Winner pada kompetisi Insan PR Indonesia 2023 dalam Kategori Corporate Communication Anak Usaha BUMN. Penilaian yang dilakukan pada sesi presentasi pada September lalu, dilakukan oleh dewan juri diantaranya Asmono Wikan (Founder dan CEO PR INDONESIA Group), Irmulansati T (Dosen Universitas Mercu Buana), Magdalena Wenas (Indonesia PR Guru’s), Nurlaela Arief (Head of Corporate Communications Bio Farma Indonesia), dan Ika Sastrosoebroto (Founder dan CEO Prominent Public Relations).

Pada presentasinya, Yolanda membagikan berbagai strategi komunikasi yang diterapkan di Pegadaian. Tidak hanya berfokus pada komunikasi eksternal, namun juga memberikan perhatian pada komunikasi internal untuk mewujudkan employee advocacy sehingga mampu mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.

