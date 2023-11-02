Advertisement
HOME FINANCE

Lolos Kurasi UMKM Expo(RT) BRILianpreneur 2023, 15 UMKM Unjuk Gigi di Kick-Off HUT BRI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:14 WIB
Lolos Kurasi UMKM Expo(RT) BRILianpreneur 2023, 15 UMKM Unjuk Gigi di <i>Kick-Off</i> HUT BRI
15 UMKM unjuk gigi di kick off HUT ke-128 BRI. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – Penyelenggaraan kick off Hari Ulang Tahun (HUT) ke-128 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berlangsung Jumat (27/10) tak hanya menyajikan kemeriahan dari acara hiburan di dalamnya. Tapi juga menjadi wadah bagi UMKM binaan BRI menampilkan produk terbaiknya dan merepresentasikan usaha yang naik kelas.

Sebanyak 15 UMKM yang telah lolos kurasi dari kurator unjuk gigi dalam bazaar Road to BRILianpreneur 2023 di acara kick-off HUT ke-128 BRI. UMKM yang terpilih mewakili 5 kategori yang akan dihadirkan pada acara UMKM EXPO(RT) BRILianpreneur 2023 yang akan diselenggarakan pada 7–10 Desember 2023 di Jakarta Convention Center.

UMKM EXPO(RT) BRILianpreneur 2023 sendiri merupakan rangkaian dari kegiatan HUT ke-128 BRI yang didalamnya dihadirkan beragam kegiatan di antaranya Business Matching, Bazaar, Talkshow, Creative Lab, Community Activation, dan UMKM Awards.

Dengan mengusung tema “Crafting Global Connection” BRILianpreneur edisi kali ini akan menampilkan UMKM Indonesia yang telah dikurasi dan memenuhi standar global, namun tetap bertumpu pada sumber daya lokal, pemberdayaan komunitas lokal, dan kepedulian lingkungan.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa peran UMKM yang semakin penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap dapat memberikan kebanggaan bagi UMKM untuk naik kelas.

“Kegiatan ini menjadi wadah yang diperlukan guna menjaga optimisme para pelaku UMKM mempromosikan produk-produk terbaiknya, sehingga nantinya dapat mendorong semakin kuatnya konsumsi domestik yang menjadi driver utama pertumbuhan GDP Indonesia," ucap Sunarso.

