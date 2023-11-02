Advertisement
HOME FINANCE

Kilang Pertamina Internasional Resmikan Program Desa Energi Berdikari Kalijaran

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |19:50 WIB
Kilang Pertamina Internasional Resmikan Program Desa Energi Berdikari Kalijaran
Kilang Pertamina Internasional resmikan program Desa Energi Berdikari Kalijaran di Cilacap. (Foto: dok PT KPI)
A
A
A

CILACAP - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) sebagai subholding Refining & Petrochemical Pertamina berkomitmen untuk terus mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) KPI melalui berbagai program, salah satunya program untuk mengatasi keterbatasan akses irigasi pertanian tadah hujan.

Program Desa Energi Berdikari Kalijaran yang berbasis pada pengelolaan integrated farming berbasis Energi Baru dan Terbarukan di area persawahan Desa Kalijaran, Kecamatan Maos, Cilacap.

Program tersebut diresmikan langsung oleh Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman, didampingi VP CSR & SMEPP Management Pertamina Fajriyah Usman bersama Kepala Dinas Pertanian Cilacap Susilan didampingi subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) pada Kamis (2/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Taufik menjelaskan, Kecamatan Maos menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Tengah yang sangat potensial dalam membantu swasembada pangan indonesia khususnya Jawa Tengah.

“Dari keterbatasan lahan irigasi tadah hujan dan sistem pertanian yang masih konvensional. Padahal Kalijaran memiliki potensi yang sangat baik, maka kami hadir menjadi bagian dari kemandirian ekonomi masyarakat melalui program TJSL Kilang Cilacap,” ujarnya.

Untuk Desa Kalijaran ini, KPI memberikan dukungan melalui pemberdayaan ekonomi pertanian berbasis energi baru terbarukan dengan program TJSL bertajuk “Masyarakat Pengelola Pertanian Berkelanjutan” atau disebut Mapan, senilai lebih dari Rp270 juta.

Telusuri berita finance lainnya
