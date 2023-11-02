Advertisement
HOME FINANCE

Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Berpartisipasi Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |20:57 WIB
Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Berpartisipasi Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023
Sambut bulan inklusi keuangan, BRI berperan aktif dalam pameran FIN Expo 2023 (Foto: Dok BRI)
Yogyakarta - Akses keuangan yang dapat dinikmati seluruh segmen masyarakat menjadi salah satu prioritas industri perbankan tanah air. Termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang menjadi pemeran penting dalam pemulihan ekonomi, serta dalam peningkatan inklusi keuangan.

Salah satu implementasi dalam mewujudkan hal tersebut, ditunjukkan dengan partisipasi aktif BRI dalam pameran jasa keuangan atau Financial Expo (FIN Expo) 2023 yang digelar di Pakuwon Mall, di Yogyakarta 26 – 29 Oktober 2023. Acara yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tersebut merupakan rangkaian kegiatan dari Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023.

Acara ini mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera” dengan dukungan penuh Bank Indonesia (BI) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengedukasi dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan bahwa partisipasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pemerataan akses keuangan bagi seluruh lapisan pelaku usaha dan masyarakat umum. Tak terkecuali UMKM yang merupakan inti bisnis BRI agar lebih tangguh dan semakin solid.

“Tentunya kalau kita mau terus mengangkat UMKM ini betul-betul menjadi kontributor pertumbuhan perekonomian, maka kita harus membangun kapabilitas di sektor tersebut. Kapabilitas empowerment, pemberdayaan, dan pendampingan”, kata Supari.

Halaman:
1 2
