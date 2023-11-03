Bea Cukai Malang Asistensi Keberhasilan Ekspor Perdana Jahe Ke Uni Emirat Arab

Malang- Sebagai salah satu upaya dalam mendongkrak perekonomian nasional lewat ekspor, Bea Cukai terus memfasilitasi para pelaku usaha untuk dapat mewujudkan ekspor. Kali ini, Bea Cukai Malang memberikan asistensi kepada UMKM untuk merealisasikan ekspor perdana.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Malang, Dwi Prasetyo Rini, mengungkapkan, Bea Cukai Malang telah merealisasikan ekspor perdana PT Delapan Ladang Emas. “Perusahaan tersebut ekspor untuk pertama kalinya jahe ke negara Uni Emirat Arab,” ujarnya.

Sebanyak dua kontainer kontainer 40 feet dengan berat total 40 Ton dengan nilai ekspor sebesar Rp1.040.000.000 diekspor langsung oleh PT Delapan Ladang Emas dari Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Bea Cukai juga berkoordinasi dan bersinergi dalam menyukseskan kegiatan ekspor ini. Pelepasan ekspor perdana juga dihadiri beberapa pihak yang selama ini berkolaborasi aktif dalam pembinaan UMKM ekspor yaitu Badan Karantina Pertanian Surabaya Wilker Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Dinas Pertanian Kabupaten Malang, serta unsur pemerintah daerah setempat.

Rini menambahkan, Klinik Ekspor Bea Cukai Malang akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM merealisasikan ekspornya, diharapkan dapat menginisiasi munculnya eksportir baru dan menjaga kontinuitas ekspor dari wilayah Malang Raya.

(Fitria Dwi Astuti )