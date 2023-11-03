Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Berikan Layanan Lengkap & Aman

Jakarta – Memiliki visi untuk menjadi pilihan utama nasabah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus berinovasi menjawab beragam kebutuhan investasi yang aman dan proteksi nasabah.

Salah satunya adalah melalui bisnis Wealth Management BRI yang memiliki peranan sebagai financial supermarket yang tidak hanya memberikan layanan lengkap dalam melayani nasabah, namun juga aman.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan "Selama ini, peran Wealth Management BRI sebagai financial supermarket untuk nasabah individu maupun bisnis tercermin dalam penyediaan berbagai instrumen yang disediakan oleh BRI maupun produk hasil kolaborasi dengan anak perusahaan," katanya.

Handayani mencontohkan misalnya obligasi pemerintah, obligasi korporasi, reksa dana, layanan sekuritas, bancassurance, serta pengelolaan dana pensiun. Seluruh upaya ini dilakukan agar Wealth Management BRI dapat menjadi one stop financial solution yang mengumandangkan semangat Wealth Management for All.