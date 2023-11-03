UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR Buka Jalan Produsen Aksesoris Jajal Pasar Internasional

Jakarta - Terus berkomitmen mendukung dan mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa berkembang hingga menembus pasar internasional (go global) terus dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berbagai insiatif dilakukan BRI dalam mendorong pelaku usaha, salah satunya adalah dengan melibatkan UMKM dalam ajang UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR.

Upaya yang dilakukan BRI telah memberikan kemudahan dan kesuksesan bagi pelaku UMKM salah satunya adalah Hexagon, yaitu produsen brand aksesoris asal Jakarta. Hexagon memiliki keunikan, dimana aksesoris yang dihasilkan umumnya terbuat bahan recycle baik kayu, plastik, panel dan polymer clay. Dengan berbagai kerativitas yang dilakukan, bahan-bahan dasar tersebut kemudian diolah menjadi gelang, kalung, anting, jam tangan atau aksesoris dan produk fesyen lainnya.

Zara Tentriabeng, pemilik sekaligus Creative Director Hexagon mengungkapkan bahwa sejak didirikan tahun 2014, pihaknya melakukan berbagai alternatif pemasaran produk baik melalui platform digital maupun aktif dalam berbagai pameran dan bazaar.

Dalam kegiatan pameran, Hexagon merupakan salah satu pelaku UMKM yang telah dilibatkan BRI dalam ajang UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR sejak tahun 2021 dan telah lolos kurasi untuk mengikuti BRILIANPRENEUR yang akan diselenggarakan pada 7-10 Desember 2023 mendatang.