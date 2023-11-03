Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

65% Rumput Laut RI Diekspor dalam Bentuk Mentah

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |17:18 WIB
65% Rumput Laut RI Diekspor dalam Bentuk Mentah
MenkopUKM Teten Masduki Sebut Rumput Laut RI Diekspor (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan bahwa sekitar 65% produk rumput laut yang diekspor masih berupa bahan mentah/non olahan.

Menurut Menteri Teten, rumput laut memiliki potensi untuk diolah menjadi bahan baku industri farmasi, kecantikan, dan lainnya.

“Untuk itu Presiden Jokowi dalam konsep industrialisasi berusaha melibatkan para pelaku koperasi dan UMKM. Sehingga yang mengolah nanti harus koperasi dan UMKM, jangan yang besar-besar supaya kue ekonomi bisa dinikmati oleh semuanya," kata Menteri Teten dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023).

Selain rumput laut, Teten mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengimpor gandum cukup besar, padahal riset menyebutkan sebesar 30% gandum bisa disubstitusi dari olahan rumput laut.

Teten menyebut jika potensi tersebut bisa dimaksimalkan, maka wilayah Wakatobi di Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai salah satu daerah dengan potensi rumput laut terbesar di Indonesia bisa berbicara banyak di pasar global.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171983/ri_uni_eropa-fE4d_large.jpg
Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167191/pelabuhan-aw5W_large.jpg
RI Perluas Akses Pasar Produk ke Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166826/pelabuhan-V7w2_large.jpg
Ekspor Indonesia Tembus USD24,75 Miliar di 2025, Naik 9,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160340/sawit-F2Kn_large.jpg
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/320/3156526/ekspor_indonesia-mQEa_large.jpg
Pengusaha Sebut Tarif Impor 19% Trump Dongkrak Ekspor Sepatu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/320/3156257/ri_negosiasi_tarif_impor_trump-MKDW_large.jpg
RI Nego Tarif 0 Persen Ekspor CPO, Kopi, hingga Nikel ke AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement