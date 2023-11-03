65% Rumput Laut RI Diekspor dalam Bentuk Mentah

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan bahwa sekitar 65% produk rumput laut yang diekspor masih berupa bahan mentah/non olahan.

Menurut Menteri Teten, rumput laut memiliki potensi untuk diolah menjadi bahan baku industri farmasi, kecantikan, dan lainnya.

“Untuk itu Presiden Jokowi dalam konsep industrialisasi berusaha melibatkan para pelaku koperasi dan UMKM. Sehingga yang mengolah nanti harus koperasi dan UMKM, jangan yang besar-besar supaya kue ekonomi bisa dinikmati oleh semuanya," kata Menteri Teten dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023).

Selain rumput laut, Teten mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengimpor gandum cukup besar, padahal riset menyebutkan sebesar 30% gandum bisa disubstitusi dari olahan rumput laut.

Teten menyebut jika potensi tersebut bisa dimaksimalkan, maka wilayah Wakatobi di Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai salah satu daerah dengan potensi rumput laut terbesar di Indonesia bisa berbicara banyak di pasar global.