Paket Data Spesial UntukMo di BRImo, Kolaborasi Ciamik BRI dan Telkomsel

JAKARTA – Dalam era kemajuan teknologi, kuota internet telah menjadi elemen krusial dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran bahwa setiap penyedia layanan yang memungkinkan pembelian paket data berupaya keras untuk terus berinovasi, sehingga pengguna dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan maksimal.

Termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang berinisiatif berkolaborasi dengan Telkomsel menyajikan fitur pelengkap pembelian paket data di BRImo yaitu spesial untukMo.

Layanan ini merupakan jawaban atas kebutuhan nasabah yang dinamis sesuai dengan preferensi dan pola penggunaan masing-masing. Melalui fitur ini, terdapat penawaran beragam jenis paket Telkomsel yang disesuaikan dengan profil penggunaan paket data.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan bahwa peluncuran layanan tambahan tersebut sejalan dengan komitmen BRI untuk terus menawarkan layanan digital yang unggul dan adaptif dengan gaya hidup nasabah.

BRI terus mengutamakan pendekatan berbasis pelanggan dengan keunggulan berupa kebebasan nasabah dalam memilih serta menawarkan paket yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan.