Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Paket Data Spesial UntukMo di BRImo, Kolaborasi Ciamik BRI dan Telkomsel

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |14:46 WIB
Paket Data Spesial UntukMo di BRImo, Kolaborasi Ciamik BRI dan Telkomsel
BRI kolaborasi dengan Telkomsel hadirkan paket data Spesial UntukMo di BRImo. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Dalam era kemajuan teknologi, kuota internet telah menjadi elemen krusial dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran bahwa setiap penyedia layanan yang memungkinkan pembelian paket data berupaya keras untuk terus berinovasi, sehingga pengguna dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan maksimal.

Termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang berinisiatif berkolaborasi dengan Telkomsel menyajikan fitur pelengkap pembelian paket data di BRImo yaitu spesial untukMo.

Layanan ini merupakan jawaban atas kebutuhan nasabah yang dinamis sesuai dengan preferensi dan pola penggunaan masing-masing. Melalui fitur ini, terdapat penawaran beragam jenis paket Telkomsel yang disesuaikan dengan profil penggunaan paket data.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan bahwa peluncuran layanan tambahan tersebut sejalan dengan komitmen BRI untuk terus menawarkan layanan digital yang unggul dan adaptif dengan gaya hidup nasabah.

BRI terus mengutamakan pendekatan berbasis pelanggan dengan keunggulan berupa kebebasan nasabah dalam memilih serta menawarkan paket yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184109//holding_umi-f9AI_large.jpeg
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Group Salurkan Rp632 Triliun kepada 34,5 Juta Debitur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184052//genkbiz-HL9e_large.JPG
GenKBiz dan Star Festival Batam 2025, Inisiatif KB Bank Dukung Semangat Wirausaha Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184039//faforbea-elcF_large.jpg
Melangkah bersama Shopee, Brand Fesyen Faforbea Jadi Bukti Ketekunan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/2/3184015//menbud_fadli_zon_pencak_silat_tradisi-PMBW_large.jpeg
Tutup Festival Pencak Silat Tradisi, Menbud Dorong Inovasi Baru yang Berakar pada Tradisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184000//alat_alat_berat_salah_satu_instrumen_fiskal_vital_bagi_pemerintah_provinsi_dki_jakarta-2iut_large.jpg
Pajak Alat Berat: Pilar Penting Penguatan Layanan Publik DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/1/3183961//kemenimipas_imifest_2025-j06m_large.jpeg
Festival Imigrasi 2025 dan IMIPAS RUN Meriahkan HUT ke-1 Kemenimipas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement