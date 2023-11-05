Advertisement
HOME FINANCE

Rangkaian HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |18:08 WIB
BRI selenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai wilayah Indonesia. (Foto: dok BRI)
JAKARTA - Berbagai kegiatan dilakukan BRI dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) perseroan ke-128 yang jatuh pada 16 Desember 2023 mendatang. Salah satunya, melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli, BRI menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan inisiatif dan langkah konkret BRI dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat, khususnya bagi kalangan lansia.

Kegiatan ini diselenggarakan sebanyak dua kali pada 1-2 November 2023 dan 1-2 Desember 2023 yang diikuti oleh lebih dari 33 ribu warga dan lansia serta dilaksanakan di 66 lokasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Masyarakat, khususnya para lansia bisa mendatangi unit kerja BRI yang telah ditentukan dan langsung mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan, "ulang tahun yang ke-128 BRI ini dimanfaatkan sebagai momentum bagi kami untuk terus mewujudkan komitmen dalam mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan saja, tetapi juga melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial kemasyarakatan”.

Telusuri berita finance lainnya
