Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Predikat Future of Intelligence se-Asia Pasifik dari IDC Awards 2023

JAKARTA – Berkat konsistensinya dalam berinovasi dan bertransformasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil menyabet penghargaan Best Future of Intelligence dalam ajang Future Enterprise Awards 2023, baik di tingkat Indonesia maupun regional Asia Pasifik, yang diselenggarakan oleh International Data Corporation (IDC).

Penghargaan ini diberikan kepada BRI atas keberhasilan platform Artificial Intelligence & Machine Learning-nya, BRIBRAIN, meningkatkan produktivitas tenaga pemasar BRI sekaligus memperluas inklusi keuangan secara sustainable. Dalam hal ini, BRI mendapat pengakuan sebagai institusi keuangan terbaik se-Asia Pasifik dalam pemanfaatan advanced analytics melalui BRIBRAIN yang diintegrasikan dalam proses bisnis BRI.

BRIBRAIN merupakan 'pusat otak digital' BRI yang mengkonsolidasikan kapabilitas AI dan analitik, untuk meningkatkan customer engagement, anti-fraud & risk analytics, credit underwriting, hingga automasi untuk smart services & operations.

Penghargaan diterima oleh Digital Banking Development & Operations Division Head BRI Kaspar Situmorang, dan BRIBRAIN Department Head Andika Rachman pada acara awards gala yang digelar di Singapura, Selasa (31/10/2023).