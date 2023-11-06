Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Predikat Future of Intelligence se-Asia Pasifik dari IDC Awards 2023

Aris Kurniawan , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |15:58 WIB
Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Predikat Future of Intelligence se-Asia Pasifik dari IDC Awards 2023
(foto: Doc BRI)
A
A
A

JAKARTA – Berkat konsistensinya dalam berinovasi dan bertransformasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil menyabet penghargaan Best Future of Intelligence dalam ajang Future Enterprise Awards 2023, baik di tingkat Indonesia maupun regional Asia Pasifik, yang diselenggarakan oleh International Data Corporation (IDC).

Penghargaan ini diberikan kepada BRI atas keberhasilan platform Artificial Intelligence & Machine Learning-nya, BRIBRAIN, meningkatkan produktivitas tenaga pemasar BRI sekaligus memperluas inklusi keuangan secara sustainable. Dalam hal ini, BRI mendapat pengakuan sebagai institusi keuangan terbaik se-Asia Pasifik dalam pemanfaatan advanced analytics melalui BRIBRAIN yang diintegrasikan dalam proses bisnis BRI.

 BACA JUGA:

BRIBRAIN merupakan 'pusat otak digital' BRI yang mengkonsolidasikan kapabilitas AI dan analitik, untuk meningkatkan customer engagement, anti-fraud & risk analytics, credit underwriting, hingga automasi untuk smart services & operations.

Penghargaan diterima oleh Digital Banking Development & Operations Division Head BRI Kaspar Situmorang, dan BRIBRAIN Department Head Andika Rachman pada acara awards gala yang digelar di Singapura, Selasa (31/10/2023). 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/391/3184581//eleventwelfth-YaXp_large.jpg
Soundrenaline 2025 Siap Guncang Medan, Rayakan Musik dan Semangat Kolektif Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/1/3184566//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto-EYSC_large.jpg
Tonggak Pengabdian Baru, Kemenimipas Peringati Hari Bakti ke-1 Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/1/3184564//kemenimipas_teken_nota_kesepahaman_strategis_dengan_kementerian_dan_lembaga-yR5j_large.jpg
Perkuat Transformasi Kelembagaan, Kemenimipas Kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/298/3184548//rame_rame_shopeefood-wIo1_large.jpg
ShopeeFood dan Serly One Bite Big Bite Hadirkan Diskon Rame Rame 50% Hingga Rp200 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184483//bri_fasilitasi_sindikasi_pembiayaan_bagi_pt_ssms-NDi6_large.jpeg
Dukung Industri Sawit Nasional, BRI Fasilitasi Sindikasi Pembiayaan Rp5,2 Triliun bagi PT SSMS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184554//pgn_group_boyong_21_penghargaan_keselamatan_migas_2025-LUcS_large.jpeg
PGN Group Boyong 21 Penghargaan Keselamatan Migas 2025, Wujud Nyata Penerapan K3
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement