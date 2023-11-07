Advertisement
HOME FINANCE

Panduan Jenis dan Cara Daftar Kartu Kredit Bank Mega Online

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |20:35 WIB
Panduan Jenis dan Cara Daftar Kartu Kredit Bank Mega Online
Foto: Dok Bank Mega
A
A
A

JAKARTA-Di zaman serba canggih seperti sekarang, untuk mendapatkan kartu kredit bukanlah perkara sulit. Anda bisa daftar kartu kredit hanya dengan bermodalkan smartphone dan jaringan internet. Tidak perlu repot-repot datang ke cabang terdekat. Di samping itu, apply kartu kredit online juga lebih cepat.

Salah satu bank yang menyediakan pendaftaran kartu kredit secara online adalah Bank Mega. Mereka menawarkan beberapa pilihan kartu kredit yang bisa apply secara online. Setiap kartu kredit memiliki kelebihan tersendiri.

Berikut ini empat pilihan kartu kredit Bank Mega yang bisa apply online:

Mega Travel Card

Sesuai dengan namanya, jenis kartu kredit ini sangat cocok untuk nasabah yang suka travelling. MPC Points kartu kredit ini bisa ditukar dengan tiket pesawat, hotel, tour, dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat menguntungkan Anda yang suka bepergian. Untuk mendapatkan kartu kredit ini ada beberapa hal yang harus Anda penuhi, salah satunya harus memiliki penghasilan minimal Rp10 juta.

Limit minimal penggunaan kartu kredit ini adalah Rp20 juta. Iuran tahunannya sebesar Rp1 juta untuk kartu basic dan Rp500 ribu untuk kartu supplement.

Mega Visa Platinum

Bagi Anda yang suka berbelanja, jenis kartu kredit ini bisa jadi pilihan yang tepat. Kartu kredit ini menyediakan limit minimum sebesar Rp10 juta dengan iuran pertahun senilai Rp750 ribu untuk kartu basic dan Rp450 ribu untuk kartu supplement. Anda harus memiliki penghasilan minimal sebesar Rp5 juta untuk bisa apply kartu kredit ini.

