Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Program TJSL PLN Dukung Pendidikan dan Pendampingan Usaha bagi 3.419 Kaum Disabilitas

Aris Kurniawan , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:47 WIB
Program TJSL PLN Dukung Pendidikan dan Pendampingan Usaha bagi 3.419 Kaum Disabilitas
Foto: doc. PLN
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah memberi bantuan usaha serta pendampingan kepada kaum disabilitas untuk bisa mandiri dan berdaya.

Hingga triwulan ketiga 2023, sebanyak 3.419 orang dari kelompok disabilitas telah mengikuti program pendidikan dan pemberdayaan dari PLN. Dari total jumlah tersebut, 2.727 penyandang disabilitas di antaranya telah berpartisipasi aktif dalam program pendidikan yang disediakan PLN.

Dengan ini diharapkan mereka dapat mengembangkan potensi dan keterampilannya agar semakin mandiri serta meningkatkan kemampuan daya saingnya di masyarakat. Sementara, 692 orang kaum disabilitas bahkan mendapatkan bantuan pelatihan ketrampilan serta modal usaha dari PLN.

Program pemberdayaan ini setidaknya mampu menyerap 109 orang tenaga kerja dari kaum disabilitas. Seperti dialami kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK) Batik Ciprat yang sejak 2022 didukung dan dibina oleh PLN.

Beranggotakan sembilan pekerja kaum disabilitas serta tiga orang pendamping, usaha Batik Ciprat semakin berkembang berkat bantuan alat membatik, pelatihan, sertifikasi hingga pemasaran produk dari PLN.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/11/3184980//kb_bank-BLxu_large.jpeg
KPR Star Mortgage Bawa KB Bank Raih Apresiasi Best Innovative Bank di AREBI Summit 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184775//dikson-DtL7_large.jpg
Berapa Diskon Listrik hingga 23 November 2025? Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/391/3184949//soundrenaline_makassar_pop_up_market_2-MA9m_large.JPG
Dari Gang Kecil ke Panggung Besar, Makassar Merayakan Kreativitas lewat Soundrenaline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/12/3184863//shopeevip_smart_home-baul_large.jpg
Strategi Belanja Smart Home Lebih Teratur dan Hemat dengan Keuntungan Eksklusif dari ShopeeVIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184819//tugu_insurance_pubex_2025-2LnO_large.jpeg
Tugu Insurance Gelar Pubex 2025, Pertahankan Kinerja Solid dan Perkuat ESG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184817//bri_dukung_bazar_umkm_2025_medan-UEYi_large.jpeg
Perkuat Daya Saing Perekonomian Daerah, BRI Dukung Bazar UMKM Jelajah Kuliner Indonesia 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement