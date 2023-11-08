Sempat Kena Suspensi, Saham CUAN Kembali Diperdagangkan Hari Ini

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut penghentian sementara perdagangan Saham (unsuspensi) PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Diketahui saham CUAN sempat dihentikan sementara pada 6 November 2023.

BACA JUGA:

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham CUAN secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 8 November 2023," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan P.H Operasional Perdagangan Yayuk Sri Wahyuni, Rau (8/11/2023).

BACA JUGA:

Sebelumnya, Bursa mengumumkan bahwa perdagangan saham CUAN dalam Pengumuman Bursa Peng-SPT-00055/BEI.WAS/11-2023 tanggal 6 November 2023, perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).