Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sempat Kena Suspensi, Saham CUAN Kembali Diperdagangkan Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |08:06 WIB
Sempat Kena Suspensi, Saham CUAN Kembali Diperdagangkan Hari Ini
BEI cabut suspensi saham CUAN. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut penghentian sementara perdagangan Saham (unsuspensi) PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Diketahui saham CUAN sempat dihentikan sementara pada 6 November 2023.

 BACA JUGA:

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham CUAN secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 8 November 2023," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan P.H Operasional Perdagangan Yayuk Sri Wahyuni, Rau (8/11/2023).

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Bursa mengumumkan bahwa perdagangan saham CUAN dalam Pengumuman Bursa Peng-SPT-00055/BEI.WAS/11-2023 tanggal 6 November 2023, perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184932/ihsg_dibuka_menguat-dBIA_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184689/ihsg_dibuka_menguat-Nl93_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184682/ihsg_diprediksi_menguat-l90m_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184500/ihsg_sesi_i-dCT3_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,68 Persen ke 8.419
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184462/ihsg_dibuka_menguat-dsF9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184320/ihsg_ditutup_menguat-9EtU_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,65 Persen di 8.361
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement