Mengadu Nasib di Jakarta, Agen BRILink Triono Kantongi Omzet Rp30 Juta Sebulan

JAKARTA - Hidup terkadang bak roda yang terus berputar. Tak hanya menghadapi naik turunnya deru kehidupan, tetapi juga harus siap mengikuti kemana arah kemudi akan membawa hidup ini terus melaju. Setidaknya, begitulah yang terjadi dalam kisah perjalanan Agen BRILink Cakung bernama Triono.

Mengadu nasib ke Jakarta dari Purworejo, Triono memulai kariernya sebagai pegawai di salah satu perusahaan swasta pada 2005 silam. Semua berjalan lancar sampai ketika dirinya kesulitan mendapatkan libur saat Hari Raya Idulfitri tiba. Rasa rindu akan kampung halaman semakin tak terbendung kala melihat anak dan istri yang juga tidak bisa pulang kampung.

“Dulu saya kerja di swasta, tapi karena setiap lebaran saya tidak bisa pulang kampung, maka saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Kalau waktu belum nikah sih nggak masalah kalau lebaran nggak pulang, tapi ketika sudah berkeluarga rasanya gimana gitu (kalau tidak pulang),” ujarnya kepada iNews Media Group, Rabu (13/9/2023).

Setelah memantapkan diri mengambil risiko untuk keluar dari perusahaan, Triono memutuskan untuk memulai bisnisnya dengan berdagang pulsa, voucher, dan aksesoris. Seiring waktu berjalan, dirinya pun mencoba membuka layanan Payment Point Online Bank (PBOB) atau yang biasa dikenali fungsinya, yaitu untuk membayar tagihan listrik, telepon, air, dan lain-lain.