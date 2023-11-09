Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Mengadu Nasib di Jakarta, Agen BRILink Triono Kantongi Omzet Rp30 Juta Sebulan

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |12:26 WIB
Mengadu Nasib di Jakarta, Agen BRILink Triono Kantongi Omzet Rp30 Juta Sebulan
Agen BRILink Cakung, Triono. (Foto: iNews Media Group/ Sabang Prayogi)
A
A
A

JAKARTA - Hidup terkadang bak roda yang terus berputar. Tak hanya menghadapi naik turunnya deru kehidupan, tetapi juga harus siap mengikuti kemana arah kemudi akan membawa hidup ini terus melaju. Setidaknya, begitulah yang terjadi dalam kisah perjalanan Agen BRILink Cakung bernama Triono.

 BACA JUGA:

Mengadu nasib ke Jakarta dari Purworejo, Triono memulai kariernya sebagai pegawai di salah satu perusahaan swasta pada 2005 silam. Semua berjalan lancar sampai ketika dirinya kesulitan mendapatkan libur saat Hari Raya Idulfitri tiba. Rasa rindu akan kampung halaman semakin tak terbendung kala melihat anak dan istri yang juga tidak bisa pulang kampung.

“Dulu saya kerja di swasta, tapi karena setiap lebaran saya tidak bisa pulang kampung, maka saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Kalau waktu belum nikah sih nggak masalah kalau lebaran nggak pulang, tapi ketika sudah berkeluarga rasanya gimana gitu (kalau tidak pulang),” ujarnya kepada iNews Media Group, Rabu (13/9/2023).

Setelah memantapkan diri mengambil risiko untuk keluar dari perusahaan, Triono memutuskan untuk memulai bisnisnya dengan berdagang pulsa, voucher, dan aksesoris. Seiring waktu berjalan, dirinya pun mencoba membuka layanan Payment Point Online Bank (PBOB) atau yang biasa dikenali fungsinya, yaitu untuk membayar tagihan listrik, telepon, air, dan lain-lain.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/25/3185146//fadli_zon_mengunjungi_pameran_kriya_jemari-e40p_large.jpeg
Menbud Apresiasi Pameran Kriya Jemari, Tekankan Pentingnya Inovasi dalam Pemajuan Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/11/3185131//ilustrasi_pembetulan_data_pbb_p2-ApxF_large.jpg
Pembetulan Data PBB-P2 Kini Lebih Sat Set dan Gampang, Bisa lewat Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185120//fadli_zon-LAPh_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Gedung Koleksi Taman Purbakala Pugungraharjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185119//balai_kebudayaan_di_provinsi_lampung-rbIQ_large.jpeg
Kemenbud Siapkan Balai Kebudayaan di Jantung Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/11/3185038//mind_id-EoIH_large.jpeg
MIND ID Perkuat Integrasi Komunikasi, Dorong Terbentuknya Generasi Emas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/11/3185118//pnm_mekaar-AkTh_large.jpeg
Peran Ketua Kelompok Mekaar untuk Ketahanan Ekonomi Keluarga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement