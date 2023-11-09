Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kembangkan Pasar Lewat BRILIANPRENEUR, Karya Unik "Cutemonster" Ini Mulai Dilirik Penikmat Fashion

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |21:58 WIB
Kembangkan Pasar Lewat BRILIANPRENEUR, Karya Unik
Cutemonster perkenalkan produk melalui BRI UMKM EXPO(RT) BRILANPRENEUR (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Jakarta - Cutemonster, jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya monster lucu. Arti dari monster lucu bukan sekadar definisi saja, tapi menjadi jenama dari sebuah produk fesyen hasil karya anak bangsa.

Ya, Cutemonster adalah produk fesyen yang lahir dari tangan dingin Anindhita Kirana Isa, seorang wanita berusia 24 tahun. Dia adalah kreator di balik Cutemonster yang kreasinya kini telah mencapai ribuan gambar.

Keunikan Cutemonster sendiri terlihat dari karakter yang dibuat Anindhita. Menurutnya, Cutemonster terinspirasi dari bentuk monster yang menggemaskan. Tampilan monsternya semakin “cute” karena diberi warna cerah yang menarik.

Untuk menghasilkan karya yang unik tersebut, Anindhita sering mendapat inspirasi saat berjalan-jalan, menonton, atau melihat gambar di media sosial. Gambar monster yang cute dan menarik mata tersebut dituangkannya ke dalam lebih dari 20 produk fesyen seperti jaket, kemeja, totebag, bucket hat, agenda, scarf dan lain-lain.

Inspirasi memang bisa datang dari mana saja, namun jika sejak lahir punya bakat tertentu dan diasah, tentunya bakat tersebut bisa menciptakan sebuah karya luar biasa. Bakat menggambar Anindhita terlihat sejak usianya delapan tahun. Melihat ketertarikan Anindhita pada dunia seni menggambar, orangtuanya pun mencoba mengasah bakatnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185181//brilink-C9mk_large.jpg
Permudah Kebutuhan Transaksi Warga, AgenBRILink di Riau Ini Hadirkan Layanan Jemput Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/25/3185146//fadli_zon_mengunjungi_pameran_kriya_jemari-e40p_large.jpeg
Menbud Apresiasi Pameran Kriya Jemari, Tekankan Pentingnya Inovasi dalam Pemajuan Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/11/3185131//ilustrasi_pembetulan_data_pbb_p2-ApxF_large.jpg
Pembetulan Data PBB-P2 Kini Lebih Sat Set dan Gampang, Bisa lewat Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185120//fadli_zon-LAPh_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Gedung Koleksi Taman Purbakala Pugungraharjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185119//balai_kebudayaan_di_provinsi_lampung-rbIQ_large.jpeg
Kemenbud Siapkan Balai Kebudayaan di Jantung Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185178//djki_suarakan_pengaturan_tata_kelola_royalti_digital-jIfr_large.jpg
Indonesia Suarakan Pengaturan Tata Kelola Royalti Digital di Forum Internasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement