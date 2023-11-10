Kisah Zumaroh Raih Sukses Setelah Banting Setir dari Penjahit Menjadi Agen BRILink

JAKARTA - Melihat perjuangannya hingga meraih kesuksesan seperti sekarang, tidak berlebihan jika Zumaroh dianggap sebagai perempuan inspiratif. Ia sukses setelah banting setir dari penjahit baju menjadi Agen BRILink. Menjadi agen pelayanan jasa perbankan Bank BRI ini terbukti mampu meningkatkan perekonomian keluarganya.

BRILink merupakan program Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan konsep sharing fee. Agen BRILink memiliki peran sebagai mini ATM BRI, untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi perbankan secara real time online, dengan fitur Electronic Data Capture (EDC) Mini ATM BRI.

Kehadiran Agen BRILink Zumaroh Kantor Cabang Kramat Jati, Jakarta Timur, menjadi solusi jitu bagi warga Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk mengisi pulsa, membayar tagihan, transfer uang, tarik tunai, setor tunai, hingga penyaluran dana bantuan sosial.

Zumaroh mengaku awalnya tidak tahu apa itu Agen BRILink dan manfaatnya. Karena hanya seorang penjahit di rumah kontrakan dua petak di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Suatu ketika, ia didatangi seorang Mantri (petugas lapangan Bank BRI), yang menawarkannya menjadi Agen BRILink.

"Didatangi Mantri Bank BRI. Awalnya saya gak tahu seperti apa. Namun, karena saya punya tekad untuk membantu perekonomian keluarga, akhirnya saya memberanikan diri menjadi Agen BRILink," tuturnya.

Tidak hanya ingin meningkatkan perekonomian keluarga, perempuan kelahiran Demak, Jawa Tengah, ini juga ingin membantu warga sekitar untuk melakukan transaksi perbankan. "Bantuin warga sini untuk transaksi sehari-hari. Biasanya, warga malas kalau harus antri di bank atau ATM. Paling gampang ya ke agen," ujarnya.