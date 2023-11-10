Belanja Lebih Hemat, Intip Yuk Beragam Diskon Menarik dari Bank KB Bukopin

, Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |20:56 WIB

Belanja hemat di Bank KB Bukopin diskon hingga Rp3 juta. (Foto: dok KB Bukopin)

JAKARTA – PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) kembali memberikan keuntungan untuk para nasabahnya dengan promo di penghujung tahun. Lewat Program E-commerce Seru Bank KB Bukopin memberikan diskon 10% hingga Rp3.000.000 di berbagai e-commerce.

Tak hanya belanja secara online, untuk semakin memanjakan nasabahnya, Bank KB Bukopin juga memberikan promo Program Groceries Seru dan Program Belanja Seru diskon hingga 60% untuk berbelanja secara offline di sejumlah merchant hingga supermarket, seperti Lotte Mart, Rezeki Fresh Mart, Setiabudhi Supermarket, Central Department Store dan Kick Avenue.

Sementara, e-commerce yang bekerja sama dengan Bank KB Bukopin yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Traveloka, dan Flower Advisor. Beragam promo diskon dan cashback ini dapat digunakan oleh nasabah pemegang Kartu Kredit dan Kartu Debit Bank KB Bukopin.

Simak yuk daftar promo Program E-commerce Seru yang ditawarkan oleh Bank KB Bukopin:

1. Tokopedia

• iPhone 15 Series Launching

- Diskon sebesar 10% hingga Rp2.000.000 dengan transaksi minimal sebesar Rp15.000.000. Kode promo: KBBUKOPINIP15

- Diskon sebesar 10% hingga Rp3.000.000 dengan transaksi minimal sebesar Rp20.000.000. Kode promo: KBBUKOPINIP

- Berlaku pembelian dengan menggunakan Kartu Kredit KB Bukopin

- Periode Program : 20 Oktober - 26 November 2023

• Promo Payday

- Diskon sebesar Rp 200.000 dengan minimum transaksi Rp 2.000.000, dengan kode promo: KBBUKOPIN200

- Berlaku pembelian dengan menggunakan Kartu Kredit KB Bukopin Visa.

- Berlaku setiap tanggal 25-30 setiap bulannya. Periode Program: 25 Oktober – 30 Desember 2023

2. Shopee

- Diskon sebesar Rp131.000 dengan transaksi minimal sebesar Rp1.711.000. Kode Voucher: KBBIG

- Diskon sebesar Rp161.000 dengan transaksi minimal sebesar Rp 1.911.000. Kode Voucher: KB1111

- Berlaku pembelian dengan menggunakan Kartu Kredit Visa KB Bukopin.

- Periode: hingga 12 November 2023

3. Lazada