Jalan Bypass Lasusua Rampung Akhir 2023, Akses Utama Trans Sulawesi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Jalan Bypass Lasusua di Kolaka Utara rampung pada akhir tahun ini. Hal ini dilakukan guna mendukung produktivitas wilayah sekitar.

Direktorat Jenderal Bina Marga mengungkapkan bahwa penanganan Jalan Bypass Lasusua-Tobaku ini telah dilaksanakan pada Oktober 2023 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023.

Jalan Bypass Lasusua-Tobaku memiliki panjang 10,33 kilometer dan berada di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Telah diusulkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi jalan nasional dan saat ini tengah ditangani oleh Ditjen Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara,” tulis Instagram resmi @pupr_binamarga.

Jalan Bypass Lasusua ini memiliki sejumlah manfaat, yaitu untuk memperlancar arus logistik dari Pelabuhan Tobaku menuju Lasusua. Serta, membuka pengembangan sektor perekonomian di Kabupaten Kolaka Utara.

Di samping itu, Jalan Bypass ini merupakan akses utama bagi para pengguna jalan Trans Sulawesi.

“Upaya ini dilakukan guna mendukung konektivitas arus logistik dari Pelabuhan Tobaku menuju Lasusua dan mengembangkan perekonomian wilayah sekitar,” jelas akun @pupr_binamarga pada caption.

Kemudian, berikut ini terdapat rincian penanganan Jalan Bypass Lasusua pada TA 2023, antara lain: