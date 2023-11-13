Advertisement
HOME FINANCE

Sasa Kembali Menghadirkan Inovasi Resep Masakan di SIAL Interfood 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |13:09 WIB
Sasa Kembali Menghadirkan Inovasi Resep Masakan di SIAL Interfood 2023
Booth Sasa di acara SIAL Interfood 2023 di Kemayoran. (Foto: Doc. Sasa)
JAKARTA - PT Sasa Inti, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bumbu makanan yang sudah bergerak di industri makanan selama lebih dari 50 tahun, hingga kini telah menjadi salah satu merek lokal yang mampu memimpin pasar Indonesia dan juga diekspor ke berbagai negara di dunia. 

Sasa menyediakan berbagai macam kategori produk seperti MSG, tepung bumbu, santan, saus sambal dan berbagai produk Sasa lainnya. Memiliki slogan ‘Sasa Melezatkan’, Sasa sudah menjadi sahabat masakan rumah karena menjadi bumbu dapur yang memberikan kelezatan di setiap sajian yang dimasak dan dapat digunakan secara praktis sehingga merek ini sudah menjadi bagian dari aktivitas memasak sehari-hari.

PT Sasa Inti kembali berkesempatan untuk berkolaborasi dan berpartisipasi pada acara SIAL Interfood 2023, pameran industri makanan dan minuman berskala internasional di Indonesia, yang akan berlangsung pada 8 s. d 11 November 2023 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Indonesia.

Albert Dinata, Marketing Director Consumer Acquisition & Retention PT Sasa Inti mengatakan, acara ini merupakan wadah bagi Sasa dan juga para konsumen maupun praktisi kuliner untuk saling bertemu, bertukar ide dan pikiran untuk sama-sama berinovasi menghasilkan masakan yang lezat dan bernutrisi.

1 2 3
