HOME FINANCE

BRI Write Fest Digelar! Kompetisi Berhadiah Ratusan Juta hingga Berpeluang Dapat Beasiswa S2

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |14:50 WIB
BRI <i>Write Fest</i> Digelar! Kompetisi Berhadiah Ratusan Juta hingga Berpeluang Dapat Beasiswa S2
BRI Write Fest siap digelar, berhadiah ratusan juta hingga peluang beasiswa S2 (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Jakarta – Beragam rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-128 BRI mulai digelar. Salah satunya kompetisi menulis karya jurnalistik dan Creative+ Blog BRI Write Fest 2023. Kompetisi yang ditujukan untuk jurnalis dan blogger ini berhadiah total ratusan juta rupiah hingga berpeluang mendapat beasiswa dalam rangkaian Fellowship Journalism.

Terdapat kategori peserta kompetisi yakni jurnalis dari televisi, cetak, online, radio, dan creative blogger. Setiap penulis dapat mengirimkan karya sebanyak-banyaknya dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Bagi jurnalis yang bekerja di media online dan cetak, dapat mengirim karya tulis terbaru yang telah diterbitkan minimal 250 kata. Sementara jurnalis televisi dapat mengirim karyanya dengan durasi video 2-3 menit, dan jurnalis radio dapat mengirim karya tulisnya melalui siaran 4-5 menit. Terkhusus untuk blogger harus mengirim karya tulisnya yang telah diterbitkan 600 kata di blog masing-masing dengan minimal menampilkan data, statistik, foto, infografik, dan video.

Adapun tema besar “Memberi Makna Indonesia” pada kompetisi ini terdapat pilihan lima sub tema, di antaranya sebagai berikut:

1.Layanan dan Digitalisasi BRI untuk Masyarakat

BRI terus meningkatkan layanan dan melakukan transformasi digitalisasi untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Indonesia

