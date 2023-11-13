Advertisement
HOME FINANCE

Sediakan 50 Beasiswa S2 untuk Jurnalis Terbaik, BRI Fellowship Journalism Kembali Digelar!

Aris Kurniawan , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |19:16 WIB
Sediakan 50 Beasiswa S2 untuk Jurnalis Terbaik, BRI Fellowship Journalism Kembali Digelar!
BRI Fellowship Journalism 2024 (Foto: doc. BRI)
A
A
A

JAKARTA – Kabar baik untuk jurnalis terbaik tanah air yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebab sebanyak 50 beasiswa S2 tersedia dalam program BRI Fellowship Journalism yang akan kembali digelar.

Seperti diketahui, program ini telah digelar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sejak 2013 dan 2018 dengan nama Beasiswa Jurnalis Cerdas. Kini, program yang merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli ini telah memasuki batch 5.

 BACA JUGA:

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan bahwa BRI selaku Perusahaan yang telah lama bekerja sama dengan media selalu berupaya memberi apresiasi dalam bentuk peningkatan kualitas jurnalis Indonesia. Di samping itu, Agus juga berharap program ini menjadi kolaborasi BRI dengan media dalam menggaungkan informasi yang benar dan terukur kepada publik.

“Dengan penyelenggaraan BRI Fellowship Journalism 2024 ini, semoga dapat menjadi ruang pengembangan kompetensi bagi insan media dalam memberi makna Indonesia,” ucapnya.

Halaman:
1 2 3
