Kisah Inspiratif Agen BRILink Rahmat, Lepaskan Warga dari Jeratan Penipuan Online

BOGOR - Menyerah tampaknya jadi salah satu kata yang tak ada di kamus milik Rahmat Maulana, seorang Agen BRILink asal Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Hal ini terlihat dari ketekunannya membangun usaha toko kelontong warisan mendiang ibunda yang wafat pada 2022 lalu. Rahmat percaya, apa yang dia kerjakan kini akan berbuah manis di kemudian hari.

Sembari duduk di sudut toko kelontong miliknya, pemilik nama lengkap Rahmat Maulana ini bercerita bahwa 2019 merupakan awal mula dia mencoba peruntungan dengan menjadi Agen BRILink. Tak disangka, usahanya berjalan sesuai harapan. Nasabah terus berdatangan silih berganti untuk bertransaksi di ruko tepi jalan tersebut, mulai dari transfer, tarik tunai hingga pembayaran listrik, pengisian e-money, dan lain-lain.

“Dulu banyak konsumen yang tanya, ‘Aa bisa transfer nggak? Bisa bayar listrik nggak?’ Orang kan kebanyakan belanja ke minimarket buat bayar-bayar itu. Makanya saya tertarik, jadi dengan saya join BRILink, nanti orang nggak cuma transaksi aja, tapi juga bisa belanja kebutuhan sehari-hari. Setelah saya coba BRILink ini, alhamdulillah hasilnya memuaskan,” tutur Rahmat kepada iNews Media Group, Kamis (5/10/2023).

Dalam perjalanan merintis usahanya, Rahmat memutar otak untuk menarik lebih banyak nasabah, salah satunya melalui hadiah langsung serta undian menarik. Dia menyisihkan keuntungannya dari menjadi Agen BRILink untuk membeli berbagai hadiah menarik seperti sembako yang dapat ditukarkan oleh nasabah dengan struk transaksi, serta melalui metode undian untuk barang-barang elektronik.

“Saya suka bikin seperti undian untuk nasabah, alhamdulillah respon mereka bagus. Mereka bilang, ‘Oh di agen ini mah selain kita bisa transaksi, struknya juga bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik.’ Mungkin orang dari mulut ke mulut bercerita, ‘Mending di sana (Agen BRILink milik Rahmat) saja transaksinya’,” katanya.

Tak jarang, di sela-sela ceritanya, Rahmat harus berbincang sambil melayani para nasabah yang bertransaksi di toko miliknya tersebut. Meski telah dibantu karyawan yang bekerja secara shift, dia tetap tak segan untuk turun tangan langsung. Terlebih ketika jam-jam ramai yang seringkali membuat karyawannya kewalahan.