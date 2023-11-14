DOKU Siap Bertransformasi dari Payment Gateway Lokal menjadi Payment Fintech Global pada 2024

SEMINYAK - DOKU, yang memulai perjalanan sebagai penyedia layanan Payment Gateway di Indonesia, bertransformasi menjadi perusahaan payment fintech dengan panggung global dan berencana memperbesar jaringan layanan merchant pada 2024.

Sejak didirikan pada 2007, DOKU terutama berperan dalam mengatur transaksi digital bagi para merchant. Namun, di tahun 2023, setelah berkembang selama 16 tahun, DOKU berkomitmen untuk memperluas kesempatan ekonomi dengan meluncurkan layanan dan solusi inovatif yang melampaui pembayaran biasa, atau "Think Beyond Payments."

"(Kami) Menyusun strategi dan terus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan pasar dan tetap relevan dengan jaman yang semakin digital," ujar Himelda Renuat Co-Founder & Chief Marketing Officer DOKU di acara media gathering di Bali, Rabu (25/10/2023).

"Trusted, inovasi, solid kolaborasi dan timeless adalah nilai-nilai yang kami pegang untuk terus membuat kami perusahaan yang lebih baik dari waktu ke waktu," lanjutnya.

Himelda Renuat juga menyampaikan beberapa pencapaian utama DOKU sepanjang tahun 2023, antara lain:

1. Capaian Transaksi DOKU

Hingga Oktober 2023, DOKU telah mencatatkan lebih dari 200 juta transaksi dari para merchant, dengan pertumbuhan bisnis yang stabil di atas 80 persen tiap tahunnya. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, tempat DOKU telah beroperasi sejak awal tahun 2014, telah ada lebih dari 1.900 merchant di sektor pariwisata dan pendidikan yang menggunakan layanannya.