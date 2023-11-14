Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

DOKU Siap Bertransformasi dari Payment Gateway Lokal menjadi Payment Fintech Global pada 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |17:55 WIB
DOKU Siap Bertransformasi dari Payment Gateway Lokal menjadi Payment Fintech Global pada 2024
Ilustrasi payment fintech. (Foto: dok freepik)
A
A
A

SEMINYAK - DOKU, yang memulai perjalanan sebagai penyedia layanan Payment Gateway di Indonesia, bertransformasi menjadi perusahaan payment fintech dengan panggung global dan berencana memperbesar jaringan layanan merchant pada 2024.

Sejak didirikan pada 2007, DOKU terutama berperan dalam mengatur transaksi digital bagi para merchant. Namun, di tahun 2023, setelah berkembang selama 16 tahun, DOKU berkomitmen untuk memperluas kesempatan ekonomi dengan meluncurkan layanan dan solusi inovatif yang melampaui pembayaran biasa, atau "Think Beyond Payments."

"(Kami) Menyusun strategi dan terus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan pasar dan tetap relevan dengan jaman yang semakin digital," ujar Himelda Renuat Co-Founder & Chief Marketing Officer DOKU di acara media gathering di Bali, Rabu (25/10/2023).

"Trusted, inovasi, solid kolaborasi dan timeless adalah nilai-nilai yang kami pegang untuk terus membuat kami perusahaan yang lebih baik dari waktu ke waktu," lanjutnya.

Himelda Renuat juga menyampaikan beberapa pencapaian utama DOKU sepanjang tahun 2023, antara lain:

1. Capaian Transaksi DOKU

Hingga Oktober 2023, DOKU telah mencatatkan lebih dari 200 juta transaksi dari para merchant, dengan pertumbuhan bisnis yang stabil di atas 80 persen tiap tahunnya. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, tempat DOKU telah beroperasi sejak awal tahun 2014, telah ada lebih dari 1.900 merchant di sektor pariwisata dan pendidikan yang menggunakan layanannya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186278//pelindo_regional_2_menyelenggarakan_legal_conference_2025_di_novotel_bogor-CraM_large.jpeg
Legal Conference 2025: Kolaborasi Pelindo dan Kejaksaan untuk Penguatan Tata Kelola Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186272//ilustrasi_belanja_online-oyUe_large.jpg
Belanja Akhir Tahun Lebih Spesial dan Berwarna bersama ShopeeVIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186175//ilustrasi_pembangunan_jakarta-HcZD_large.jpg
Pajak dan Retribusi Jadi Penopang Penting Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/1/3186173//menbud-NvU1_large.jpeg
Ziarah ke Makam Tuanku Imam Bonjol, Menbud Teguhkan Komitmen Rawat Jejak Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186145//alfability_menyapa_di_slbn_01_jakarta-u0Rk_large.JPG
Dari Keraguan Menjadi Keyakinan: Ini Kisah Meri dan Boyle lewat Alfability Menyapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3186089//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto-CdwG_large.jpeg
Kemenimipas Bukukan Capaian Besar Sepanjang 2025, Restrukturasi hingga Pembangunan Layanan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement