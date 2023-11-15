Di Ajang Enlit Asia, Dirut PLN Tegaskan Komitmen Akselerasi Transisi Energi

TANGERANG - PT PLN (Persero) berkomitmen mendukung pemerintah mempercepat transisi energi. Hal tersebut disampaikan dalam ajang Enlit Asia 2023 yang digelar pada 14-16 November 2023 di Tangerang.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyampaikan, transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT) menjadi jalan keluar dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini selaras dengan potensi EBT Indonesia yang sangat melimpah dan cadangannya diperkirakan terbesar kedua di dunia.

"Upaya pengurangan emisi perlu dilakukan sekarang juga. Transisi energi menjadi satu-satunya jalan keluar untuk memastikan masa depan kita dan penerus bangsa," ujar Nezar pada pembukaan ajang Enlit Asia 2023 pada Selasa (14/11).

Dirinya mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) dan PLN yang menjadikan ajang Enlit Asia sebagai momentum memperkuat kerja sama ekosistem ketenagalistrikan di tingkat global.

"Sebagai government public relation, Kementerian Kominfo tentu berkomitmen untuk terus membantu diseminasi informasi terkait transisi energi," kata Nezar.