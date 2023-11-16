Wajib Ditiru, Kisah Sukses Agen BRILink Mandiri Kadubera Berpenghasilan Jutaan Rupiah Per Bulan

Pandeglang - Agen BRILink Mandiri Kadubera milik Sakiman, menjadi ujung tombak Bank BRI dalam melayani transaksi perbankan warga Desa Kadubera, Kecamatan Picung, Pandeglang, Banten. Usaha kemitraan layanan perbankan ini terbukti juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan pendapatan jutaan rupiah per bulan.

Pria yang akrab disapa Iman ini sangat bersyukur dengan menjadi Agen BRILink, yang merupakan perluasan layanan Bank BRI secara real time online menggunakan fitur Electronic Data Capture (EDC) mini ATM BRI dengan konsep sharing fee, dapat memberi manfaat besar bagi perekonomian keluarga dan membantu warga sekitar.

Warga Desa Kadubera sangat terbantu dalam melakukan transaksi perbankan di Agen BRILink Mandiri Kadubera. Warga tidak lagi bersusah payah menempuh perjalanan sejauh 12-15 kilometer dan menghabiskan waktu kurang lebih selama dua jam hanya untuk setor tunai, tarik tunai, pencairan dana bantuan sosial, pembayaran tagihan, dan lain sebagainya di kantor Bank BRI Unit Picung dan Saketi. Kedua kantor Bank BRI di dua tempat ini berada di kawasan kota kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Agen BRILink Mandiri Kadubera dengan desain minimalis dan spanduk lebar bertuliskan Agen BRILink letaknya sangat strategis. Berada di pinggir jalan Desa Kadubera, membuat warga terasa sangat mudah dan nyaman dalam mengakses layanan perbankan. Warga tidak lagi harus datang ke bank dan antre lama untuk bertransaksi.

Ranis (32) pedagang gas tabung keliling, sangat bersyukur dengan adanya Agen BRILink. Transfer uang dilakukan dengan cepat, mudah, dan aman. "Gak perlu lagi jauh ke daerah Picung untuk kirim uang ke kampung juga cepat dan gak pernah terlambat. Di sini lebih dekat, udah gitu Sabtu dan Minggu juga buka jadi bisa kirim uang," katanya saat ditemui Kamis 12 Oktober 2023.

Pengalaman serupa juga dirasakan Eroh (54), Guru Pendidikan Agama Islam SDN Kadubera 2. Kehadiran Agen BRILink sangat membantu transaksi keuangan, dan tidak perlu jauh-jauh ke bank. "Jarak dari sekolah tempat saya bekerja ke bank terdekat kan lumayan jauh ya. Untungnya Agen BRILink Pak Iman buka sampai sore. Jadi saya pulang kerja bisa langsung bertransaksi, tanpa harus terburu-buru mengejar waktu jam tutup bank," tuturnya.

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga