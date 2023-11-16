Hingga November 2023, Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Jalan Tol Sepanjang 217,8 KM di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga terus berupaya mempercepat pembangunan sejumlah jalan, jembatan serta jalan tol di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

BACA JUGA: PUPR Antisipasi Kegagalan Proyek IKN dari Perencanaan sampai Pembangunan

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, Ditjen Bina Marga berkomitmen untuk melaksanakan Major Project sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, Ditjen Bina Marga juga mengelola proyek-proyek regular dan penugasan.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2022, Ditjen Bina Marga berhasil menyerap anggaran sebesar Rp54,4 triliun atau 93,71 persen dengan realisasi fisik sebesar 96,13 persen.

“Pagu alokasi anggaran Ditjen Bina Marga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp49,31 triliun. Mengingat terdapat beberapa proyek penugasan baru dan penyelesaian major project, sehingga sampai November 2023 bertambah secara bertahap menjadi Rp78,96 triliun,” kata Hedy.

Penambahan tersebut berkaitan dengan penyelesaian proyek-proyek penugasan lainnya seperti IKN, KIT Batang, Penanganan Bencana Cianjur sebesar Rp1,412 triliun, Dukungan Konstruksi JTTS sebesar Rp2,490 triliun, Inpres Jalan Daerah sebesar Rp14,64 triliun, Luncuran SBSN sebesar Rp1,58 triliun, Luncuran dan Percepatan PHLN Rp2,70 triliun, dan LMAN Rp6,37 Triliun).