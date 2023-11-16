Pertamina Patra Niaga Siap Pasok Bahan Baku untuk Industri Baterai di Indonesia

Pertamina jalin kerja sama dengan PT Indonesia BTR New Energy Material. (Foto: dok Pertamina)

JAKARTA– Terus berkomitmen untuk berkontribusi pada transisi energi, PT Pertamina Patra Niaga menandatangani Nota Kesepahaman kerja sama jual beli Green Petroleum Coke sebagai bahan baku pembuatan Anoda yang digunakan pada Industri Baterai dengan PT Indonesia BTR New Energy Material (16/11/2023).

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dengan Direktur Utama PT Indonesia BTR New Energy Material Wu Lei.

Maya mengatakan, PT Pertamina Patra Niaga saat ini memang terus memperluas penjualan produk petrokimia yang dipasarkan, salah satunya Green Petroleum Coke, produk olahan minyak bumi yang dihasilkan dari Pertamina Group, yakni PT Kilang Pertamina Internasional di Dumai.

Selain dimanfaatkan untuk industri baterai, Green Petroleum Coke juga dapat dimanfaatkan sebagai material pendukung pada pengolahan alumunium.