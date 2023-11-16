Advertisement
HOME FINANCE

Pertamina Sabet 5 Penghargaan Dunia di Ajang GCSA 2023

Aris Kurniawan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |21:07 WIB
Pertamina Sabet 5 Penghargaan Dunia di Ajang GCSA 2023
(Foto: Doc. Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berhasil sabet 5 penghargaan dunia pada gelaran Global Corporate Sustainability Awards (GCSA) 2023 yang diselenggarakan Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE).

GCSA merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada perusahaan, organisasi, dan individu atas upayanya dalam keberlanjutan melalui Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report). GCSA telah dipercaya sebagai salah satu kompetisi prestisius karena lingkupnya global dan kompetitif, serta memiliki jajaran juri yang profesional, kredibel, dan independen dalam bidang keberlanjutan dari berbagai negara.

Dewan juri penghargaan ini antara lain berasal dari Center for Corporate Sustainability, S&P Global – ESG Department, CSRWorks International, PWC – Climate Department, EY – Climate Change & Sustainability Department, dan berbagai Universitas serta Sustainability Research Center.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, lima penghargaan yang diperoleh Pertamina pada GCSA 2023 yakni Sustainability Reporting Award dengan predikat 'Silver Class of 2023' untuk Sustainability Report 2022 PT Pertamina (Persero), serta empat penghargaan 'Best Practice Award: Great Practice Award of 2023' yang diraih oleh PT Pertamina EP Donggi Matindok Field, Pertamina EP Sukowati Field, Pertamina Hulu Mahakam dan DPPU Adi Sumarmo Solo.

“Penghargaan ini membuktikan komitmen Pertamina dalam upayanya mengelola bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan telah sejalan dengan praktik-praktik yang berlaku secara global dan dinilai memiliki implementasi dan dampak yang positif,” ujar Fadjar.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
