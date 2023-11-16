Advertisement
HOME FINANCE

BRI Peduli Berkolaborasi dengan Yayasan Bening Saguling, Ajak Masyarakat Tepi Sungai Citarum Kelola Sampah

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |22:14 WIB
BRI Peduli Berkolaborasi dengan Yayasan Bening Saguling, Ajak Masyarakat Tepi Sungai Citarum Kelola Sampah
Foto: Dok BRI
A
A
A

Bandung - Sampah yang menumpuk di sungai masih menjadi salah satu isu lingkungan yang mendapatkan perhatian serius. Namun demikian, tumpukan sampah yang sering dianggap 'masalah' justru bisa membawa berkah untuk masyarakat sekitarnya.

BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) BRI Peduli terus melakukan berbagai inisiatif dalam mengatasi persoalan sampah melalui program-program yang secara nyata dapat membantu mengatasi masalah sampah di wilayah perkotaan atau wilayah padat penduduk. 

Program-program yang dilakukan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti para pegiat sampah untuk mewujudkan upaya mengatasi persoalan sampah di daerah perkotaan atau daerah padat penduduk.

Salah satunya, BRI berkolaborasi dengan Yayasan Bening Saguling, yang membantu mengatasi persoalan sampah di Waduk Saguling di sekitar Sungai Citarum, Bandung, Jawa Barat.

