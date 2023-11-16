Wapres: Perlindungan Data Nasabah Penting untuk Reputasi Asuransi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menyatakan perlindungan data pribadi nasabah hingga prinsip tata kelola yang baik merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap reputasi dunia perasuransian.

"Secara khusus, saya ingin tekankan agar industri asuransi menjamin dan melindungi data pribadi nasabah, untuk mencegah penyalahgunaan," kata Ma'ruf Amin dikutip Antara, Kamis (16/11/2023).

“Data Dana Moneter Internasional (IMF) 2020 melaporkan kejahatan siber global telah memicu kerugian sektor keuangan global mencapai lebih dari Rp1.400 triliun akibat serangan siber,” tambah Ma'ruf.

Untuk itu, ia minta otoritas sektor keuangan, termasuk pelaku industri, agar meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perasuransian, khususnya perlindungan data pribadi nasabah.

Selain perlindungan data nasabah, kata Ma'ruf, kepercayaan publik terhadap industri asuransi juga perlu dijaga dengan memegang teguh dan menjalankan prinsip tata kelola dunia perasuransian yang baik.

(Zuhirna Wulan Dilla)