HOME FINANCE

Dukung Infrastruktur IKN, Pertamina Patra Niaga Siap Penuhi Kebutuhan Bahan Bakar Kementerian PUPR

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |10:52 WIB
Dukung Infrastruktur IKN, Pertamina Patra Niaga Siap Penuhi Kebutuhan Bahan Bakar Kementerian PUPR
Pertamina Patra Niaga melakukan penandatanganan kerja sama pemenuhan kebutuhan bahan bakar dengan Kementerian PUPR. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Mendukung kelancaran Pembangunan infrastrutkur Ibu Kota Negara (IKN), Pertamina Patra Niaga melakukan penandatanganan kerja sama pemenuhan kebutuhan bahan bakar dan produk pendukung lainnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

 BACA JUGA:

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dengan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga yang turut disaksikan langsung oleh Sekretaris Jendral Kementerian PUPR Mochammad Zaenal Fatah, Kamis (16/11) pada kegiatan Pertamina Patra Niaga Business Forum 2023.

Mochammad Zaenal Fatah mengatakan bahwa Kementerian PUPR diberi tugas untuk melakukan pembangunan infrastruktur dasar IKN. Saat ini, progres pembangunan infrastruktur dasar telah mencapai lebih dari 55 persen dan Kementerian PUPR akan mengawal proses pembangunan ini hingga tuntas.

“Kementerian PUPR akan memastikan dan melakukan percepatan penyelesaian pembangunan ini hingga 2024. Dengan dukungan jaminan bahan bakar yang kita tanda tangani hari ini akan mendukung proses percepatan pembangunan sekaligus memberikan keyakinan bahwa tugas pembangunan infrastruktur dasar bisa diselesaikan tepat pada waktunya,” tuturnya.

Halaman:
1 2 3
