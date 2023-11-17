Semakin Mudah! Kini Nasabah Bisa Bayar Pakai QRIS BRImo di Singapura

JAKARTA – Berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus fokus terhadap customer experience di setiap layanan nasabah.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, BRI memperluas layanan pembayaran lintas negara (cross-border) dengan memanfaatkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di negara Singapura melalui Super App BRImo.

QRIS cross-border adalah layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna BRImo untuk dengan mudah melakukan pembayaran di luar negeri dengan memindai kode QR yang tersedia merchant. Dengan fitur ini, nasabah dapat menikmati kemudahan transaksi internasional tanpa kerumitan konversi mata uang.

Terkait hal ini, Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan, layanan QRIS cross-border ini mencerminkan kesungguhan BRI dalam menghadirkan solusi perbankan yang adaptif terhadap kebutuhan global nasabahnya.

“Kami dengan bangga mempersembahkan layanan QRIS cross-border melalui BRImo yang memungkinkan nasabah untuk leluasa bertransaksi di luar negeri. Tidak perlu membawa banyak uang tunai dan menukarkan uang Rupiah ke Dollar Singapura, cukup pakai BRImo untuk transaksi di beragam merchant sehingga travelling menjadi aman dan nyaman,” ungkap Andrijanto.