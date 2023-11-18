Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

BRI Research Institute Jalin Kolaborasi dengan Pemerintah Inggris Berdayakan UMKM Perempuan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |14:03 WIB
BRI Research Institute Jalin Kolaborasi dengan Pemerintah Inggris Berdayakan UMKM Perempuan
Foto: Dok Bank BRI
A
A
A

Jakarta – Keterampilan mengoperasikan teknologi digital diharapkan dimiliki seluruh segmen pelaku usaha dalam menjalani proses bisnisnya. Oleh karena itu, fasilitas dan upaya mewujudkan inklusi digital perlu digalakkan demi mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Melihat hal tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Research Institute bekerja sama dengan Pemerintah Inggris berkomitmen memberikan pemberdayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan fokus untuk Perempuan pengusaha berupa pelatihan dalam bidang literasi digital dan keuangan.

Inisiatif ini berdasarkan webinar nasional yang diselenggarakan Program Akses Digital Pemerintah Inggris bersama BRI Research Institute pada 14 November 2023. Mengangkat tema “Mendorong Inklusi Digital dan Peran Perempuan Pengusaha dalam Ekonomi Digital”, webinar ini mempublikasikan hasil penelitian mengenai indeks digitalisasi UMKM.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa UMKM khususnya Segmen Mikro dan Ultra Mikro berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sejalan dengan visi Indonesia Emas.

“Tujuan besar ini dapat direalisasikan melalui pemberdayaan dan optimalisasi potensi bonus demografi, peningkatan jumlah penduduk perempuan, peningkatan porsi pelaku usaha Mikro & Ultra Mikro, dan dengan didukung oleh peningkatan ekonomi digital terutama di segmen pelaku usaha Mikro & Ultra Mikro,” ucapnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/15/3186899//mitsubishi_destinator-EhpY_large.jpg
Destinator, Jagoan Mitsubishi Motors di GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186821//tim_relawan_injourney_airports_diterjunkan_ke_lokasi_bencana-QLiH_large.jpeg
Tiga Bandara InJourney Airports Buka Posko Bantuan di Aceh hingga Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186798//ilustrasi_membeli_rumah_baru-H647_large.jpg
Pemprov DKI Tawarkan Keringanan BPHTB, Bantu Warga Wujudkan Rumah Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186847//gubernur_bobby_menyalurkan_bantuan_dengan_helikopter_ke_wilayah_terisolasi_di_tapanuli-fz8p_large.jpg
Gubernur Bobby Salurkan Bantuan Pakai Helikopter ke Wilayah Terisolir di Tapanuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement