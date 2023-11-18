Semakin Lengkap! Investasi di Pasar Modal Kini Lebih Mudah via BRImo

Jakarta – Pelaku industri keuangan dan pasar modal terus melakukan inovasi digital untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses terhadap beragam instrumen investasi di pasar modal, diantaranya adalah investasi saham, obligasi/sukuk, serta reksadana.

Di sisi lain, perkembangan digitalisasi keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan, sehingga masyarakat di berbagai lapisan dapat merencanakan keuangannya dengan bijak.

Komitmen dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah dan mendukung pertumbuhan ekosistem pasar modal di Indonesia dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dengan terus berinovasi dalam mengembangkan layanan investasi, salah satunya dengan memberi kemudahan bagi nasabahnya untuk memulai berinvestasi di pasar modal.

Hal tersebut dilakukan BRI melalui kerja sama dengan BRI Danareksa Sekuritas yang menghadirkan layanan pembukaan Rekening Efek dan RDN BRI melalui super app BRImo.

Terkait dengan hal tersebut, Senior Executive Vice President Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal saat ini semakin besar. Kemudahan layanan ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap nasabah BRI yang ingin memulai berinvestasi di pasar modal.

“Membuka Rekening Efek dan RDN BRI sekarang dapat dilakukan di manapun dan kapan pun tanpa perlu bingung mencari perusahaan sekuritas," ujarnya.

Proses registrasi Rekening Efek dan RDN BRI pada aplikasi BRImo juga sangat mudah, cukup login pada aplikasi dan pilih menu "Fitur Lainnya", pilih menu "Investasi", pilih "RDN”, kemudian pilih menu “Buka Rekening Dana Nasabah".