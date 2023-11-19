4 Fakta IKN Jadi Smart City dan Model Pertanian Terbaik

JAKARTA – Konsep smart city akan diterapkan dalam pembangunan IKN. Konsep ini akan membuat IKN Nusantara menjadi kota yang sehat, efisien, produktif, bersahabat bagi pejalan kaki dan pesepeda serta menyediakan layanan publik yang menjadi pusat inovasi global.

Selain mengimplementasikan konsep smart, IKN juga akan dijadikan sebagai forest city. Tercatat pembangunan yang akan dilakukan di IKN hanya sebesar 25% dari wilayah dan selebihnya akan menjadi area hijau, ini termasuk area hutan tropis sebesar 65% dari 75% total luas.

Berikut Okezone telah merangkum fakta terkait IKN Jadi Smart City dan Model Pertanian Terbaik, Minggu (19/11/2023).

1. IKN Memiliki Visi “Smart, Green, Beautiful dan Sustaiable”

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (Kemenkominfo), Septriana Tangkary menjelaskan pembangunan IKN diimplementasikan melalui pengembangan kota yang berjalan beriringan dengan alam menggunakan konsep forest city, smart city dan intelligent city. Diharapkan inklusi sosial dan modern serta pelestarian dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan bersama.

2. Mempersiapkan Generasi Emas 2045

Menurut Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin generasi muda adalah pemilik dan penerus IKN di masa mendatang. Sebagai pondasi yang harus dilakukan yaitu salah satunya dengan membangun sistem pendidikan berbasis pada persiapan generasi emas di 2045. Tidak hanya membangun infrastruktur dan ekonomi, pemerintah juga harus melakukan pembangunan kebudayaan, lingkungan dan pendidikan sesuai konsep yang diusung yaitu Future Smart Forest City.