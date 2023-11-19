Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

4 Fakta IKN Jadi Smart City dan Model Pertanian Terbaik

Asla Lupanda , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |03:09 WIB
4 Fakta IKN Jadi Smart City dan Model Pertanian Terbaik
Konsep pembangunan IKN Nusantara (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Konsep smart city akan diterapkan dalam pembangunan IKN. Konsep ini akan membuat IKN Nusantara menjadi kota yang sehat, efisien, produktif, bersahabat bagi pejalan kaki dan pesepeda serta menyediakan layanan publik yang menjadi pusat inovasi global.

Selain mengimplementasikan konsep smart, IKN juga akan dijadikan sebagai forest city. Tercatat pembangunan yang akan dilakukan di IKN hanya sebesar 25% dari wilayah dan selebihnya akan menjadi area hijau, ini termasuk area hutan tropis sebesar 65% dari 75% total luas.

Berikut Okezone telah merangkum fakta terkait IKN Jadi Smart City dan Model Pertanian Terbaik, Minggu (19/11/2023).

1. IKN Memiliki Visi “Smart, Green, Beautiful dan Sustaiable”

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (Kemenkominfo), Septriana Tangkary menjelaskan pembangunan IKN diimplementasikan melalui pengembangan kota yang berjalan beriringan dengan alam menggunakan konsep forest city, smart city dan intelligent city. Diharapkan inklusi sosial dan modern serta pelestarian dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan bersama.

2. Mempersiapkan Generasi Emas 2045

Menurut Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin generasi muda adalah pemilik dan penerus IKN di masa mendatang. Sebagai pondasi yang harus dilakukan yaitu salah satunya dengan membangun sistem pendidikan berbasis pada persiapan generasi emas di 2045. Tidak hanya membangun infrastruktur dan ekonomi, pemerintah juga harus melakukan pembangunan kebudayaan, lingkungan dan pendidikan sesuai konsep yang diusung yaitu Future Smart Forest City.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement