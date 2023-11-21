Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kementan bersama Alumni IPB Perkuat Ketahanan Pangan melalui Benih Unggul

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |22:11 WIB
Kementan bersama Alumni IPB Perkuat Ketahanan Pangan melalui Benih Unggul
Kementan bersama Alumni IPB perkuat ketahanan pangan melalui benih unggul. (Foto: dok Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) siap melakukan percepatan tanam dan peningkatan produktivitas melalui varietas unggul IPB yang akan ditanam di lahan seluas 500 hektare di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Menurutnya, IPB dan Alumninya memiliki kemampuan SDM dan pengembangan benih unggul dengan salah satu hasil panen tertinggi di Indonesia. Karena itu, dia ingin, pembukaan lahan tersebut mampu menghasilkan produktivitas di atas 10 ton per hektare.

“Saya hari ini kedatangan tamu terhormat, Ketua Alumni IPB. Beliau sahabat saya kemudian membawa ahli dari IPB, kami kolaborasi, kami akan membangun bukan lagi percontohan tapi membangun lahan padi seluas 500 hektare. Kami siapkan fasilitasnya, alat mesin pertanian, beliau nanti melakukan pendampingan dan produksinya kami dijanji. Nah ini perlu dicatat 12 ton per hektare,” ujar Mentan Amran usai menerima kunjungan Jajaran Alumni IPB, Selasa (21/11/2023).

Ia mengatakan, apabila pengembangan ini berjalan konsisten maka dalan waktu 10 tahun Indonesia akan berubah menjadi negara paling kuat di bidang pertahanan dan pasokan pangan. Karena itu dia meminta agar kolaborasi ini mendapat pengawalan dari seluruh jajaran Kementerian Pertanian.

"Kalau ini jadi kenyataan aku percaya dalam waktu 10 tahun kira akan menjadi negara paling kuat di dunia. Kami janji akan turun dan mengawal produksinya hingga mencapai 12 ton per hektare," katanya.

Kolaborasi Kementan dan Alumni IPB dalam memperkuat ketahanan pangan melalui benih unggul. (Foto: dok Kementan) 


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/11/3187906//perbedaan_pajak_dan_retribusi_daerah_bapenda-c8Hl_large.jpg
Warga Jakarta Perlu Tahu, Ini Bedanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187896//mitra10_trik_belanja-Sy0b_large.jpg
5 Trik Belanja di Mitra10 Paling Efektif di Akhir Periode Shopvaganza 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/12/3187884//mla_thefoodhall_k_bbq_aussie_beef-tX9B_large.jpg
Lezatnya Daging Sapi Australia dengan Cita Rasa Korea, Kini Hadir di TheFoodhall Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/12/3187891//enchanting_smart_toilet_e018-mF4A_large.jpg
Smart Toilet, Solusi Praktis untuk Kehidupan yang Lebih Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187825//bri_130_tahun-v8l1_large.jpeg
Lahir dari Kas Masjid, Begini Cikal Bakal BRI yang Berusia 130 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/1/3187817//le_minerale_salurkan_bantuan_untuk_korban_bencana_sumatra-R8In_large.jpg
Cepat Tanggap, Le Minerale Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement