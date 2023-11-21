Kementan bersama Alumni IPB Perkuat Ketahanan Pangan melalui Benih Unggul

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) siap melakukan percepatan tanam dan peningkatan produktivitas melalui varietas unggul IPB yang akan ditanam di lahan seluas 500 hektare di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Menurutnya, IPB dan Alumninya memiliki kemampuan SDM dan pengembangan benih unggul dengan salah satu hasil panen tertinggi di Indonesia. Karena itu, dia ingin, pembukaan lahan tersebut mampu menghasilkan produktivitas di atas 10 ton per hektare.

“Saya hari ini kedatangan tamu terhormat, Ketua Alumni IPB. Beliau sahabat saya kemudian membawa ahli dari IPB, kami kolaborasi, kami akan membangun bukan lagi percontohan tapi membangun lahan padi seluas 500 hektare. Kami siapkan fasilitasnya, alat mesin pertanian, beliau nanti melakukan pendampingan dan produksinya kami dijanji. Nah ini perlu dicatat 12 ton per hektare,” ujar Mentan Amran usai menerima kunjungan Jajaran Alumni IPB, Selasa (21/11/2023).

Ia mengatakan, apabila pengembangan ini berjalan konsisten maka dalan waktu 10 tahun Indonesia akan berubah menjadi negara paling kuat di bidang pertahanan dan pasokan pangan. Karena itu dia meminta agar kolaborasi ini mendapat pengawalan dari seluruh jajaran Kementerian Pertanian.

"Kalau ini jadi kenyataan aku percaya dalam waktu 10 tahun kira akan menjadi negara paling kuat di dunia. Kami janji akan turun dan mengawal produksinya hingga mencapai 12 ton per hektare," katanya.

Kolaborasi Kementan dan Alumni IPB dalam memperkuat ketahanan pangan melalui benih unggul. (Foto: dok Kementan)



