Mentan Amran Minta Pengadaan di Kementan Jaga Integritas dan Patuhi Aturan

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta panitia pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementan untuk menjaga integritas dan patuh terhadap aturan yang ada. Dia ingin pengadaan tahun ini bersih dari praktek curang dan pelanggaran hukum lainya.

"Saya katakan mari kita kerja yang baik melayani orang sepenuh hati tanpa ada pelanggaran apapun. Saya minta kepada seluruh tim pengadaan bekerja sebaik-baiknya dan menjaga martabat etika jabatan," ujar Mentan saat memberi pengarahan terhadap ULP di Kantor Pusat Kementan, Rabu (22/11/2023).

Mentan menegaskan dirinya tidak akan memberi toleransi bagi semua panitia penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Mentan Amran pernah mencopot salah satu pejabatnya pada lima tahun lalu karena melanggar aturan dan berbuat tindak pidana korupsi.

"Alhamdulillah karena mereka sudah tahu saya selama lima tahun lalu, mereka siap berkomitmen menjaga integritas. Dulu saya pernah mencopot pejabat karena melanggar tanpa surat peringatan," katanya.

Sekali lagi, Mentan Amran meminta agar panitia pengadaan untuk bekerja maksimal dengan menjaga integritas dan melayani dengan sepenuh hati. Jangan sampai, kata dia, penyedia barang dan jasa dirugikan oleh kecurangan yang dilakukan pejabat publik.