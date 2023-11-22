BRI Kembali Suguhkan UMKM Expo(rt) BRILianpreneur 2023

JAKARTA – Peranan penting UMKM dalam membangun perekonomian Indonesia terus menjadi concern utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam mendukung pengembangan bisnis para pelaku usaha.

Tahun ini, menjadi yang ke-5 penyelenggaraan pameran BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR yang tahun ini ini mengambil tema “Crafting Global Connection” atau merakit koneksi global.

Dengan spirit mendorong penguatan brand dan bisnis UMKM secara strategis mengikuti perkembangan zaman, diharapkan pelaku usaha semakin fokus dan terpacu untuk memperluas jaringan ke rantai pasok global.

BACA JUGA: BRILiaN Choir BRI Sabet Juara di Festival Paduan Suara Sektor Jasa Keuangan 2023

Nantinya, BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 akan dilaksanakan secara offline di Jakarta Convention Center (JCC) mulai 7 - 10 Desember 2023.

Terkait dengan hal terebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM harus banyak mendapatkan kesempatan ekspor dan masuk pasar internasional, mengingat posisi UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Program UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR menjadi salah satu langkah konkret BRI sebagai lembaga keuangan yang turut bertanggung jawab memajukan UMKM Indonesia,” ungkap Sunarso dalam Press Conference UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, pada Rabu (22/11/2023).

Direktur Utama BRI Sunarso. (Foto: dok BRI)









BRI melihat, lanjutnya, adanya peluang besar bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar global. Hasil karya anak bangsa dinilai memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk dari negara-negara lain.