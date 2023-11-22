Kemkominfo Kawal Pemanfaatan IoT untuk Dorong Sektor Bisnis

Host Program Inews Siang Anisha Dasuki, Dirjen SDPPI Kemkominfo Ismail dan Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia dalam program iNews Siang, Selasa (14/11/2023) (Foto: Dok iNews Media Group)

JAKARTA - Pada dasarnya nyaris seluruh aspek kehidupan masyarakat modern saat ini, tak ada yang tidak bersentuhan dengan internet, sehingga muncullah apa yang disebut Internet of Things (IoT). IoT membantu masyarakat mempermudah pekerjaan di segala sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, pertanian, pemerintahan, dan terutama bisnis.

Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan IoT di sektor bisnis, Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berperan mengatur agar frekuensi yang digunakan perangkat tersebut tepat guna sehingga tidak mengganggu frekuensi lain.

“Kami membangun wadah untuk para kreator, terutama anak-anak muda untuk turut memberikan solusi kepada masyarakat luas di era digitalisasi ini dengan menciptakan aplikasi. Seiring itu kami mengedukasi market pengguna IoT, baik itu industri, UMKM, dan para pengguna agar mereka bisa memahami dan menggunakan perangkat ini menjadi sebuah alat yang dapat meningkatkan produktivitas mereka,” kata Ismail, Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat SDPPI, dalam program iNews Siang, Selasa (14/11/2023).

Karena itulah, menurut Ismail, sejak 2018 SDPPI bersama asosiasi industri IoT melakukan road show ke pelaku UMKM untuk memberikan edukasi agar IoT bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. “Jadi kami dapat mengkondisikan bagaimana memanfaatkan IoT untuk mendorong kegiatan ekonomi,” tuturnya.

IoT bekerja menghubungkan benda-benda dari jarak jauh melalui aplikasi yang menggunakan spektrum frekuensi. Inilah yang diatur oleh SDPPI Kemkominfo untuk mendorong pemanfaatan IoT dalam dunia bisnis agar lebih produktif. “Pemerintah hadir di sana untuk memberikan kemudahan serta solusi sehingga pemanfaatan IoT mampu mempercepat kegiatan ekonomi di masyarakat,” ujarnya.