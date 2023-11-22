Jadi Penggerak Inklusi Keuangan, BRI Berikan Apresiasi Mobil Untuk Super AgenBRILink

Garut – Optimalisasi sumber daya perbankan di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) menjadi komitmen bersama demi menuju inklusi keuangan. Kontribusi nyata PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terhadap hal tersebut salah satunya yakni dengan memfasilitasi keberadaan AgenBRILink di seluruh pelosok Indonesia.

Tak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah di daerah terpencil, AgenBRILink juga turut mengedukasi masyarakat terhadap layanan perbankan, sekaligus memaksimalkan peluang bisnis sebagai sumber mata pencaharian agen. Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kinerja AgenBRILink terbaik tersebut, BRI memberikan hadiah "Super AgenBRILink" yang merupakan bagian dari Program Nasional (PRONAS) perseroan.

Tahun ini pemenang yang berhak mendapatkan hadiah yakni AgenBRILink bernama “Toko Putra Pertama” dengan nama pemilik Saepil Rohman. Agen yang berada di unit Banyuresmi, Garut tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa unit mobil Hyundai Creta Trend IVT. Penyerahan hadiah dilakukan simbolik pada Jumat (17/11/2023).

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk apresiasi bagi agen yang telah konsisten meningkatkan potensi bisnisnya sehingga berdampak pada pertumbuhan positif terhadap Fee Based Income (FBI) perseroan. “Selamat kepada pemenang yang telah mengupayakan proses akselerasi akses produk perbankan Masyarakat yang menjadi fokus penetrasi BRI. Peran AgenBRILink akan terus didorong untuk memperluas customer base dari BRI dan BRI Group, utamanya dengan adanya Holding Ultra Mikro bersama Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan BRI sebagai induknya,” jelasnya.

Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat memotivasi AgenBRILink untuk dapat terus tumbuh dan berkembang lebih besar lagi. Seperti diketahui, hingga per kuartal III-2023, sudah terdapat lebih dari 698.717 AgenBRILink di seluruh Indonesia dengan total Fee-Based Income (FBI) per September 2023 sebesar Rp1,1 triliun atau meningkat 5,38% yoy.