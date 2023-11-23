Advertisement
HOME FINANCE

Kementan Dorong Peningkatan Produksi Bawang Putih Melalui Wajib Tanam dan Produksi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |08:07 WIB
Kementan Dorong Peningkatan Produksi Bawang Putih Melalui Wajib Tanam dan Produksi
Foto: Dok Kementerian Pertanian
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong peningkatan produksi bawang putih nasional melalui realisasi komitmen wajib tanam dan produksi 5 persen yang dilakukan para pelaku usaha (importir) dari setiap Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Diketahui, bawang putih merupakan salah satu komoditas strategis yang dibutuhkan masyarakat sebagai bumbu dapur sehari-hari. Saat ini, hampir seluruh pemenuhan bawang putih bersumber dari kebijakan impor.

 BACA JUGA:

"Namun sejak diberlakukan wajib tanam pada tahun 2017, produksi bawang putih mampu menyumbang rata-rata 39,8 persen dari total produksi nasional. Menurut data BPS tahun 2022, tercatat kontribusi pelaku usaha sebesar 16.492 ton dari total produksi nasional 30.582 ton," ujar Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto, Rabu, (22/11/2023).

Prihasto mengatakan, komitmen tanam dari para pelaku usaha sejauh ini berjalan dengan baik terutama bagi mereka yang telah mendapatkan RIPH sesuai ketentuan dan amanat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 46 Tahun 2019, dimana importir wajin melakukan produksi minimal 6 ton per hektare.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita finance lainnya
