BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Tanamduit, Beri Kemudahan Peserta Investasi di SBN

BPJS Ketenagakerjaan gandeng Tanamduit untuk beri kemudahan peserta investasi di SBN. (Foto: dok BPJS Ketenagakerjaan)

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Tanamduit yang merupakan platform finansial digital, untuk memberikan kemudahan akses bagi pesertanya dalam berinvestasi.

Bertempat di Grha BPJAMSOSTEK Jakarta, kerja sama tersebut diresmikan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia dan Direktur/Founder PT Mercato Digital Asia Indra Suryawan.

PT Mercato Digital Asia merupakan induk usaha dari PT Star Mercato Capitale (group usaha Tanamduit) yang telah dipercaya oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI sebagai mitra distribusi resmi Surat Berharga Negara (SBN) sejak 2018.

Indra menyambut baik kolaborasi yang telah terjalin dan berharap hal ini menjadi momentum untuk memperkenalan beragam produk-produk investasi kepada masyarakat khususnya pekerja.

“Kami berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan karena telah memberikan kesempatan kepada Tanamduit untuk berkolaborasi dengan meningkatkan nilai tambah terhadap pengguna aplikasi Jamsostek mobile,” ungkapnya.