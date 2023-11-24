RI Minta Yunani Bantu Atasi Diskriminatif Uni Eropa Terhadap Produk Sawit

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta bantuan Perdana Menteri (PM) Republik Yunani, Kyriakos Mitsotakis mengatasi kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap produk-produk strategis Indonesia seperti minyak sawit dan kayu.

“Produk-produk ini juga dibutuhkan oleh Yunani dan bertentangan dengan upaya kita dalam meningkatkan perdagangan bilateral,” kata Wapres kepada PM Yunani di Maximos Mansion, Athena, Jumat (24/11/2023).

Lebih lanjut pada pertemuan tersebut, Wapres menyampaikan harapannya untuk mempererat dan meningkatkan hubungan kerja sama bilateral di berbagai bidang antara Indonesia dan Yunani ke depan.

“Saya ingin sampaikan tiga hal. Pertama, kerja sama ekonomi,” tutur Wapres.

Wapres memaparkan bahwa intensitas kerja sama ekonomi Indonesia-Yunani cukup tinggi. Sebagai contoh, pada bidang investasi, tercapai peningkatan signifikan sebesar 10 kali lipat dari awal 2023 kuartal ke-3, bahkan melampaui nilai realisasi pada tahun sebelumnya untuk periode yang sama.

Namun, Wapres menilai, masih banyak potensi yang perlu digali khususnya sektor ekonomi biru dan pariwisata.