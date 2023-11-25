Advertisement
HOME FINANCE

Hadir di Semarang, KPR BRI Property EXPO 2023 Tawarkan Promo Menarik!

Aris Kurniawan , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |17:23 WIB
Hadir di Semarang, KPR BRI Property EXPO 2023 Tawarkan Promo Menarik!
(Foto: doc. BRI)
A
A
A

JAKARTA - KPR BRI Property Expo 2023 hadir kembali memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pemenuhan tempat tinggal. Kali ini, KPR BRI Property Expo 2023 hadir di Kota Semarang. Event ini merupakan rangkaian dari KPR BRI Property Expo sebelumnya di kota Surabaya, Bandung, Medan dan Makassar.

Event dilaksanakan di Paragon Mall Semarang dari tanggal 24 s.d 26 November 2023, kota ini menjadi event pamungkas dalam rangkaian KPR BRI Property Expo pada tahun ini.

Terkait hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan bahwa pada kegiatan ini BRI juga menghadirkan digital platform HOMESPOT sebagai mortgage ecosystem engine yang menjadi one stop solution digital platform.

“Platform ini memungkinkan end user atau pengunjung, developer rekanan, broker properti, asuransi, kontraktor dapat terhubung di dalam satu ekosistem,” ujarnya.

Kemudian, Green Housing Financing sebagai bentuk dukungan dan langkah nyata BRI pada green environment development, BRI berperan sebagai pioneer perbankan yang memberikan pembiayaan perumahan berkonsep hijau.

Halaman:
1 2
