Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pantau Produksi, Kementan Stabilkan Harga Cabai di Akhir Tahun

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:23 WIB
Pantau Produksi, Kementan Stabilkan Harga Cabai di Akhir Tahun
Kementan stabilkan harga cabai di akhir tahun. (Foto: dok Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Dinamika harga cabai di berbagai daerah menjelang akhir tahun menjadi fokus perhatian Kementan (Kementerian Pertanian), khususnya dalam menjaga stabilitas harga komoditas hortikultura jelang Hari-hari Besar Keagamaan (HBKN).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya kehadiran di lapangan untuk mendukung petani, memantau produksi, mencatat masalah yang dihadapi, dan memberikan solusi bersama Dinas Pertanian.

"Jelang Nataru ini kami semua harus berada di lapangan, kami harus berada di dekat petani, hitung produksinya, catat masalahnya dan berikan solusi. Tentunya kalau bersama-bersama Dinas Pertanian bisa temukan solusi terbaik itu," ujar Mentan Amran.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto memerintahkan untuk secara terus-menerus petugas dari Kementan berada di lapangan. Tim tersebut terlibat dalam pemantauan harga, distribusi bantuan, pemantauan serangan hama, penyakit tanaman, serta memberikan edukasi kepada petani.

"Tim kami sudah di lapangan, ada yang memantau harga, ada yang mantau bantuan di titik bagi, tim POPT memantau serangan hama dan penyakit tanaman, dan beberapa tim hadir untuk mengedukasi petani," tutur Anton, sapaan akrabnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189133//perbedaan_pkb_tahunan_dan_lima_tahunan-V3ZL_large.jpg
Ini Bedanya Pengurusan PKB Tahunan dan PKB Lima Tahunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189100//gubernur_sumatra_utara_bobby_nasution-FctV_large.jpg
Gubernur Bobby Nasution Tegaskan Tak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/11/3189084//pt_pelindo_terminal_petikemas-RBel_large.jpg
Pelindo Petikemas Optimistis Capai Target 2025, Arus Peti Kemas Tumbuh 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/11/3188978//membayar_pajak_kendaraan-OfMk_large.jpg
Ini Alasan Mengapa Pembayaran PKB Tepat Waktu Penting bagi Pemilik Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188851//terminal_peti_kemas_bagendang-kVn4_large.jpeg
Operasional Terminal Peti Kemas Bagendang Tetap Normal saat Aksi Penyampaian Aspirasi TKBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/15/3188811//dfsk_buka_tiga_dealer_baru-knud_large.jpeg
DFSK Buka Tiga Dealer Baru di Manokwari, Batam, dan Depok, Layanan Makin Dekat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement