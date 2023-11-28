Pantau Produksi, Kementan Stabilkan Harga Cabai di Akhir Tahun

JAKARTA - Dinamika harga cabai di berbagai daerah menjelang akhir tahun menjadi fokus perhatian Kementan (Kementerian Pertanian), khususnya dalam menjaga stabilitas harga komoditas hortikultura jelang Hari-hari Besar Keagamaan (HBKN).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya kehadiran di lapangan untuk mendukung petani, memantau produksi, mencatat masalah yang dihadapi, dan memberikan solusi bersama Dinas Pertanian.

"Jelang Nataru ini kami semua harus berada di lapangan, kami harus berada di dekat petani, hitung produksinya, catat masalahnya dan berikan solusi. Tentunya kalau bersama-bersama Dinas Pertanian bisa temukan solusi terbaik itu," ujar Mentan Amran.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto memerintahkan untuk secara terus-menerus petugas dari Kementan berada di lapangan. Tim tersebut terlibat dalam pemantauan harga, distribusi bantuan, pemantauan serangan hama, penyakit tanaman, serta memberikan edukasi kepada petani.

"Tim kami sudah di lapangan, ada yang memantau harga, ada yang mantau bantuan di titik bagi, tim POPT memantau serangan hama dan penyakit tanaman, dan beberapa tim hadir untuk mengedukasi petani," tutur Anton, sapaan akrabnya.