HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Bakal Tetap di Level 7.000? Begini Analisanya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:25 WIB
IHSG Hari Ini Bakal Tetap di Level 7.000? Begini Analisanya
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi melemah pada sepanjang perdagangan dengan pergerakan indeks di kisaran 6.886 – 7.025.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, level 7.000 masih menjadi pertaruhan.

 BACA JUGA:

"Sebenernya menurut kami bisa, namun sepertinya IHSG akan mengajak Anda melihat false break dulu," tulis William dalam analisisnya, Selasa (28/11/2023).

Menurut William, karena pengujian level 7.000 yang masih belum berakhir, jadi selama fase pengujian level support baru menjadi hal yang wajar jika sesekali terjadi false break seolah gagal namun akhirnya berhasil.

 BACA JUGA:

"Dalam hal ini berarti IHSG berpotensi false break menurun di bawah level 7.000 sesaat lalu akhirnya kembali ditutup di atas level 7.000 kembali. Dan kondisi ini bisa terjadi pada pekan ini," katanya.

Untuk faktor teknikal, IHSG masih menguji level 7.000, sebagai support baru. Penguatan IHSG dalam 2 hari terakhir terlihat ditipiskan.

