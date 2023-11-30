Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian dan Alunjiva Indonesia Peduli Pemberdayaan Disabilitas untuk Indonesia Inklusif

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |19:44 WIB
Pegadaian dan Alunjiva Indonesia Peduli Pemberdayaan Disabilitas untuk Indonesia Inklusif
Pegadaian dan Alunjiva Indonesia berkolaborasi peduli pemberdayaan disabilitas untuk Indonesia inklusif. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

BANDUNG – PT Pegadaian dan Alunjiva Indonesia resmi bekerja sama dalam program “Pemberdayaan Disabilitas untuk Indonesia Inklusif”, yang merupakan program dengan tujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas wirausaha UMK di wilayah Bandung dan sekitarnya.

Pembukaan ditandai dengan launching yang diselenggarakan di kota Bandung pada Selasa (28/11). Hadir membuka kegiatan, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung Tris Avianty Ratna Jati, Deputi Operasional PT Pegadaian Tutyk Indrawati, serta Nicky Claraentia selaku Founder Alunjiva Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem masyarakat disabilitas wirausaha yang inklusif dan unggul, serta membuka kesempatan yang setara terhadap pengembangan usaha maupun pengembangan keahlian khususnya yang berada di wilayah Bandung.

“Program ini diharapkan dapat terus berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung melalui bantuan aksesibilitas fasilitas yang telah diberikan, seperti Pembuatan NIB, Pembuatan Sertifikasi Halal, dan Pembuatan HAKI,” ucap Tris Avianty.

Hal ini, lanjutnya, guna membantu para pengusaha khususnya pengusaha penyandang disabilitas untuk dapat mengembangakan usahanya.

